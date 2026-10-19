https://news.day.az/world/1868033.html У берегов Греции затонули две лодки с мигрантами: 12 погибших В результате крушения двух лодок с нелегальными мигрантами у греческих островов Самос и Лесбос погибли не менее 12 человек, в том числе младенец. Как передает Day.Az со ссылкой на греческий телеканал ERT, первый инцидент произошел у берегов острова Самос. В результате опрокидывания лодки погибли шесть человек, еще 14 удалось спасти.
У берегов Греции затонули две лодки с мигрантами: 12 погибших
В результате крушения двух лодок с нелегальными мигрантами у греческих островов Самос и Лесбос погибли не менее 12 человек, в том числе младенец.
Как передает Day.Az со ссылкой на греческий телеканал ERT, первый инцидент произошел у берегов острова Самос. В результате опрокидывания лодки погибли шесть человек, еще 14 удалось спасти.
Второе происшествие случилось у острова Лесбос. Лодка с мигрантами, передвигавшаяся без навигационных огней, столкнулась с патрульным катером во время преследования и перевернулась.
В результате погибли шесть человек, включая младенца. Еще восемь человек были спасены.
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