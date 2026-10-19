Раскрыт прогнозируемый объем добычи нефти на Ближнем Востоке к 2030 году

Добыча нефти на Ближнем Востоке достигнет 30 миллионов баррелей в сутки к 2030 году.

Как говорится в отчете международной экспертной организации DNV "Прогноз энергетического перехода на 2026 год", в 2026 году кризис в Ормузском проливе привел к одному из крупнейших за последние десятилетия нарушений поставок нефти, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Однако его долгосрочные последствия будут связаны прежде всего с изменением динамики спроса.

Согласно отчету, на момент подготовки исследования судоходство через Ормузский пролив оставалось серьезно нарушенным. Ожидается, что в 2026 году мировая добыча нефти сократится более чем на 5 процентов, или примерно на 4,5 миллиона баррелей в сутки.

При этом спрос на сырую нефть, по оценке DNV, снизился в меньшей степени - примерно на 2 процента, или около 2 миллионов баррелей в сутки. На потребление повлияли высокие цены, нехватка топлива и замедление экономики Китая. Возникший дефицит предложения покрывался за счет стратегических и коммерческих запасов.

"К 2027 году рынок вновь сбалансируется, а добыча и спрос восстановятся", - отмечается в отчете.

Вместе с тем в DNV подчеркивают, что долгосрочное влияние кризиса будет связано с изменением траектории спроса. Среди факторов, уже оказывающих влияние на рынок, названы завершение постпандемийного восстановления туристических поездок, ослабление промышленной активности и ускорение распространения электромобилей.

Согласно прогнозу DNV, транспортный сектор, остающийся крупнейшим сегментом мирового спроса на нефть, достигнет пика непосредственно перед 2030 годом - примерно 117 эксаджоулей (ЭДж), или 70 процентов общего спроса.

"К 2040 году потребление нефти в транспортном секторе сократится до 104 ЭДж, а к 2060 году - до 50 ЭДж. При этом его доля в общем объеме спроса составит 60 процентов, несмотря на существенное сокращение совокупного потребления.

Спрос на нефть для неэнергетических целей, включая нефтехимическое производство, в 2026 году снизился еще сильнее, чем в транспортном секторе. Это окажет долгосрочное влияние на его восстановление.

После завершения конфликта добыча нефти некоторое время будет превышать потребление. Это связано с необходимостью пополнения стратегических запасов, которые страны использовали с марта 2026 года. Тогда Международное энергетическое агентство (МЭА) координировало крупнейшее в своей истории высвобождение нефти из резервов.

Добыча нефти на Ближнем Востоке достигнет 30 миллионов баррелей в сутки к 2030 году. Доля региона в мировом производстве восстановится примерно до 36 процентов к этому сроку, а к 2060 году достигнет 40 процентов", - говорится в отчете.

Как отмечается в исследовании, изменение доли регионов в мировом производстве нефти связано прежде всего с сокращением общего мирового спроса, а не с физическим ущербом нефтедобывающей инфраструктуре.

"Основным регионом, выигрывающим от изменения структуры мирового рынка, станет Северная Америка. Согласно прогнозу, ее добыча нефти в 2060 году составит 9 миллионов баррелей в сутки против 7,5 миллиона баррелей в сутки, прогнозировавшихся годом ранее", - сообщает DNV.