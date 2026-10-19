https://news.day.az/world/1867943.html Иран планирует испытать истребитель собственного производства В 2027 году Иран планирует провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства. Как передает Day.Az, об этом заявил новый министр обороны исламской республики Мехрдад Ахлаги, его слова приводит ТАСС. "Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году", - сказал он.
Иран планирует испытать истребитель собственного производства
В 2027 году Иран планирует провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства.
Как передает Day.Az, об этом заявил новый министр обороны исламской республики Мехрдад Ахлаги, его слова приводит ТАСС.
"Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году", - сказал он.
По словам Ахлаги, в текущем году запланированы руление и движение самолета по земле. Он подчеркнул, что истребитель полностью произведен в Иране.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре