https://news.day.az/sport/1867955.html В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет Полузащитник "Брайтона" Диего Гомес забил самый дальний гол в английской Премьер-лиге (АПЛ) с 2017 года. Как передает Day.Az со ссылкой на статистический портал Opta, парагвайский футболист отличился в матче седьмого тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", завершившемся разгромной победой "Брайтона" со счетом 5:0.
В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет
Полузащитник "Брайтона" Диего Гомес забил самый дальний гол в английской Премьер-лиге (АПЛ) с 2017 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на статистический портал Opta, парагвайский футболист отличился в матче седьмого тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", завершившемся разгромной победой "Брайтона" со счетом 5:0.
Гомес поразил ворота соперника на седьмой минуте встречи ударом с середины поля - с расстояния 51 метр.
Последний раз более дальний гол в АПЛ был забит в ноябре 2017 года. Тогда Уэйн Руни, выступавший за "Эвертон", отправил мяч в ворота "Вест Хэма" с расстояния 58 метров.
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