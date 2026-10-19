В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет

Полузащитник "Брайтона" Диего Гомес забил самый дальний гол в английской Премьер-лиге (АПЛ) с 2017 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на статистический портал Opta, парагвайский футболист отличился в матче седьмого тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", завершившемся разгромной победой "Брайтона" со счетом 5:0.

Гомес поразил ворота соперника на седьмой минуте встречи ударом с середины поля - с расстояния 51 метр.

Последний раз более дальний гол в АПЛ был забит в ноябре 2017 года. Тогда Уэйн Руни, выступавший за "Эвертон", отправил мяч в ворота "Вест Хэма" с расстояния 58 метров.