Раскрыт безопасный способ очистить память смартфона

Если память Android-смартфона заполнена, не обязательно начинать с удаления личных фотографий или приложений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MakeUseOf.

В первую очередь авторы портала рекомендовали открыть раздел памяти в настройках устройства и посмотреть, какие файлы занимают больше всего места. По словам журналистов, там, в том числе, могут оказаться автоматически сохраненные приложениями соцсетей и мессенджеров фотографии и видео.

Также журналисты раскрыли способы почистить память без удаления программ. В заметке говорится, что можно поискать на накопителе и карте памяти забытые загрузки, архивы, крупные документы и прочее. Это можно сделать как вручную, так и безопасно с помощью различных сервисов - например, Files by Google. Некоторые файлы можно найти с помощью сторонних программ, которые анализируют состояние и наполнение встроенной памяти девайса. Но авторы призвали осторожно раздавать права приложениям.

По слова редактора MakeUseOf Шимула Суда, с помощью описанных способов ему удалось очистить со своего устройства 13,3 гигабайта данных. Журналист подытожил, что чистку девайса стоит начать со встроенного раздела памяти, проверить загрузки и файлы мессенджеров, а к сторонним средствам очистки переходить лишь при необходимости.