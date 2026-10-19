Закрытая из-за оползня дорога в Баку: как организовано движение? - ВИДЕО

Установленный на закрытом участке дороги знак "Въезд запрещен" вызвал недовольство водителей в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, один из водителей рассказал об этой проблеме в социальных сетях.

По его словам, на дороге Бадамдар - "20-й участок" знак установлен почти в самом конце закрытого отрезка. В результате водители проезжают несколько сотен метров, после чего вынуждены разворачиваться и возвращаться обратно.

Однако водителей беспокоит и вопрос безопасности. По их словам, некоторые автомобили движутся на высокой скорости, поэтому водители могут не заметить вовремя, что дорога перекрыта. Особенно опасна ситуация в вечернее время, когда видимость ухудшается и возрастает риск столкновения с бетонными блоками.

В соответствующих ведомствах пояснили, что дорога закрыта из-за оползневой опасности. Перед закрытым участком заранее установили информационный щит, предупреждающий о перекрытии.

При этом до места установки знака "Въезд запрещен" расположены жилые дома, и местные жители продолжают пользоваться этой частью дороги. Поэтому перенос знака на более ранний участок признали нецелесообразным.

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