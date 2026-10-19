Назван объем экспорта из Азербайджана в Армению с начала года

В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на 23,450 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, такие данные приводит Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. 9 января 2026 года в Армению было отправлено в целом 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 тысячи 500 тонн дизельного топлива, 5 марта - 31 вагон с 1 тысячей 984 тоннами дизельного топлива, а также два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта - грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта - зерно общим весом 1 тысяча 23 тонны (нетто - 770 тонн) в составе 11 вагонов. 24 марта были отправлены 4 вагона удобрений общим весом 271 тонна и один вагон гречневой крупы весом 68 тонн.

25 марта был отправлен груз в виде 5 вагонов пшеницы общим весом 350 тонн. 11 апреля было отправлено 15 вагонов (887 тонн) дизельного топлива. А 14 апреля из Азербайджана в Армению было экспортировано 22 вагона дизельного топлива. 21 апреля грузовой поезд, состоящий из 16 вагонов с общим объемом 974 тонны дизельного топлива, отправился из Азербайджана в Армению. 24 апреля через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом была осуществлена очередная поставка - 350 тонн зерна.

30 апреля были отправлены 4 вагона зерна общим весом 279 тонн и 3 вагона удобрений весом 203 тонны, 3 мая - 8 вагонов с 536 тоннами российских удобрений, 4 мая - 10 вагонов российских удобрений с 678 тоннами, 6 мая - 4 вагона c российскими удобрениями общим весом 271 тонна и 4 вагона с российским зерном весом 275 тонн. 7 мая транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлена были отправлены 2 вагона алюминия и 9 вагонов зерна. 9 мая из Азербайджана в Армению было отправлено 8 вагонов (479 тонн) дизельного топлива, а 10 мая - 16 вагонов дизельного топлива общим объемом 986 тонн.

15 мая через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом были отправлены 977 тонн пшеницы в составе 14 вагонов, 28 мая -126 тонн карбамида (2 вагона) и 67 тонн муки (1 вагон), 29 мая - 4 вагона с пшеницей общим весом 280 тонн и 4 вагона с удобрениями общим весом 277 тонн, 1 июня - два вагона удобрений, 4 июня - 3 вагона с пшеницей весом 210 тонн, 2 вагона с ячменем весом 140 тонн и 1 вагон с удобрениями весом 69 тонн.

4 июня из Азербайджана в Армению отправлены 42 вагона дизельного топлива, 11 июня - 17 вагонов с дизтопливом.

20 июня из России в Армению через Азербайджан отправлены семь вагонов с 490 тоннами пшеницы, 23 июня - 10 вагонов с 700 тоннами пшеницы из России в Армению транзитом через Азербайджан.

26 июня из Азербайджана в Армению были отправлены автомобильный бензин марки АИ-92 в составе 18 вагонов весом 971 тонна и дизельное топливо в составе 8 вагонов весом 467 тонн.

28 июня через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом была отправлена очередная партия пшеницы - 770 тонн в 11 вагонах, 3 июля - 14 вагонов с пшеницей весом 976 тонн, 6 августа - 979 тонн пшеницы в 14 вагонах, 8 августа - 1049 тонн пшеницы в 15 вагонах и 700 тонн каменного угля в 10 вагонах, 13 августа - 20 вагонов с пшеницей весом 1400 тонн, 14 августа - пшеница в 6 вагонах общим весом 420 тонн, 15 - 8 вагонов с пшеницей весом 560 тонн, 20 августа - 39 вагонов с пшеницей общим весом 2 725 тонн, 21 августа - 11 вагонов весом 1108 тонн и ячмень в составе 4 вагонов весом 273 тонны, 24 августа - 7 вагонов с пропаном общим весом 242 тонны, 25 августа - 14 вагонов пшеницы общим весом 976 тонн и 1 вагон древесины весом 65 тонн.

3 сентября из Азербайджана в Армению было отправлено дизельное топливо общим весом 989 тонн в 17 вагонах-цистернах. 5 сентября из Азербайджана в Армению было отправлено около 16 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. В тот же день транзитом через территорию Азербайджана из России в Армению были отправлены 5 вагонов пшеницы общим весом 355 тонн, 3 вагона удобрений весом 180 тонн и 2 вагона древесины весом 138 тонн.