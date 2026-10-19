В Баку ребенок два года жил с косточкой в носу - ВИДЕО

В Баку ребенок два года прожил с косточкой черешни в носу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом рассказал ЛОР-хирург Камиль Джафаров.

По его словам, у ребенка, в носу которого на протяжении двух лет находилось инородное тело, наблюдались головные боли, одышка, беспокойный сон по ночам и серьезные проблемы с дыханием.

Изначально ребенку рекомендовали только хирургическое вмешательство, однако в итоге косточку удалось извлечь из носа с помощью медицинских инструментов.