https://news.day.az/society/1867973.html В Баку ребенок два года жил с косточкой в носу - ВИДЕО В Баку ребенок два года прожил с косточкой черешни в носу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом рассказал ЛОР-хирург Камиль Джафаров. По его словам, у ребенка, в носу которого на протяжении двух лет находилось инородное тело, наблюдались головные боли, одышка, беспокойный сон по ночам и серьезные проблемы с дыханием.
В Баку ребенок два года жил с косточкой в носу - ВИДЕО
В Баку ребенок два года прожил с косточкой черешни в носу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом рассказал ЛОР-хирург Камиль Джафаров.
По его словам, у ребенка, в носу которого на протяжении двух лет находилось инородное тело, наблюдались головные боли, одышка, беспокойный сон по ночам и серьезные проблемы с дыханием.
Изначально ребенку рекомендовали только хирургическое вмешательство, однако в итоге косточку удалось извлечь из носа с помощью медицинских инструментов.
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