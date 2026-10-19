SOCAR и Turan Fibron Pipe подписали соглашение о принципах сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Turan Fibron Pipe LLC (TFP) подписали соглашение о принципах сотрудничества (Heads of Agreement, HoA), устанавливающее рамки взаимодействия в сфере локального производства и поставок современных гибких композитных трубных решений в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник Trend в Turan Energy Group.

"Соглашение развивает положения меморандума о взаимопонимании, подписанного SOCAR и Turan Energy 24 декабря 2025 года, и следует за успешным пилотным проектом, реализованным ранее в этом году компанией Turan Energy совместно с Fibron Pipe при участии Azneft на нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) "Абшероннефть". В ходе реализации пилотного проекта технология была испытана в местных эксплуатационных условиях, что заложило техническую основу для перехода к локализации производства и промышленному применению", - сказали в компании.

Как сообщается, проект предусматривает объединение промышленных возможностей Азербайджана с технологией производства полностью скрепленных армированных термопластичных труб, лицензией и производственным опытом австрийской компании Fibron Pipe GesmbH. Модель локализации предполагает доведение доли местного содержания до 80%, в том числе за счет использования сырья местного производства. Ожидается, что SOCAR Polymer сыграет важную роль в качестве местного поставщика сырья.

"Полностью скрепленные армированные термопластичные трубы обладают рядом преимуществ при использовании в соответствующих проектах нефтегазовой отрасли. Устойчивость к коррозии и гладкая внутренняя поверхность таких труб позволяют снизить гидравлическое сопротивление и потери давления, повысить эффективность транспортировки, а также сократить затраты на техническое обслуживание и замену труб, связанные с коррозией.

Возможность поставки труб в бухтах, сокращение количества соединений на месте монтажа и ускорение установки позволяют уменьшить продолжительность замены трубопроводов и проведения ремонтных работ, повышая время бесперебойной эксплуатации активов и снижая совокупную стоимость владения. Эти характеристики также могут способствовать сокращению выбросов на протяжении жизненного цикла за счет уменьшения объемов сварочных работ, тяжелых логистических операций, повторного технического обслуживания и замены оборудования", - отметили в компании.

Председатель наблюдательного совета Turan Energy Group Хабиб Гасанов отметил, что подписание соглашения является важным этапом для компании, которая переходит от оказания технологических услуг в энергетическом секторе к высокотехнологичному производству в Азербайджане.

"Совместно с Fibron Pipe мы намерены локализовать передовые технологии производства композитных труб, обеспечить передачу европейских технологий и опыта, а также создать мощную местную инженерную и производственную базу. Мы стремимся довести долю местного содержания до 80% за счет использования азербайджанского сырья. Мы считаем, что эта технология поможет таким операторам, как SOCAR, повысить эффективность и надежность трубопроводов, одновременно сократив затраты на протяжении всего жизненного цикла и углеродный след, связанный со строительством и обслуживанием трубопроводов.

Не менее важно и то, что мы хотим создать новый высокотехнологичный продукт под брендом Made in Azerbaijan для экспорта в страны Каспийского региона и за его пределы. Локализация, передача технологий, декарбонизация и экспорт - четыре ключевых направления нашего видения развития Turan Fibron Pipe", - подчеркнул он.

Для TFP подписание соглашения стало важным этапом на пути создания в Азербайджане современной производственной платформы, способной обеспечивать продукцией SOCAR и других операторов страны, а также снижать зависимость от импортных стальных труб в тех сферах применения, где подходят композитные решения.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать до 100 рабочих мест. При этом около трети планируемого объема производства предполагается направлять на экспорт.

"Технологии производства композитных и армированных термопластичных труб все шире внедряются и проходят квалификацию у ведущих международных операторов нефтегазовой отрасли для использования в промысловых трубопроводах, системах закачки воды, транспортировки газа и других сложных условиях эксплуатации. TFP стремится внедрить эту международную технологическую тенденцию в местное производство и превратить Азербайджан в региональную производственную и экспортную платформу для передовых композитных трубных решений.

При условии успешного заключения соответствующих окончательных соглашений и получения необходимых корпоративных и регуляторных разрешений стороны намерены продолжить совместную работу над коммерческими, техническими и организационными аспектами реализации проекта", - сообщили в компании.

Turan Energy Group - базирующаяся в Азербайджане технологически ориентированная группа компаний, работающая в сфере энергетических услуг и специализирующаяся на внедрении передовых решений в энергетическом и промышленном секторах. Группа расширяет деятельность в направлении местного производства, инвестируя в проекты, направленные на передачу технологий, локализацию и развитие промышленности, ориентированной на экспорт.

Turan Fibron Pipe LLC - промышленная компания, созданная в Азербайджане для организации местного производства современных гибких композитных трубных систем с использованием специализированной европейской технологии полностью скрепленных армированных термопластичных труб Fibron Pipe. Основное внимание компания уделяет локализации производства, передаче технологий, повышению операционной эффективности и развитию экспорта.