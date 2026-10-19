https://news.day.az/azerinews/1867981.html "Koroğlu" stansiyasında nə baş verir? Bu gün səhər saatlarında "Koroğlu" stansiyasında sıxlıq müşahidə olunub. Day.Az xəbər verir ki, "Bakı Metropoliteni"ndən verilən məlumata görə, səhər saatlarında metro qatarlarının hərəkətində heç bir problem qeydə alınmayıb. Bu barədə qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib.
"Koroğlu" stansiyasında nə baş verir?
Bu gün səhər saatlarında "Koroğlu" stansiyasında sıxlıq müşahidə olunub.
Day.Az xəbər verir ki, "Bakı Metropoliteni"ndən verilən məlumata görə, səhər saatlarında metro qatarlarının hərəkətində heç bir problem qeydə alınmayıb.
Bu barədə qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib.
O bildirib ki, "Koroğlu" stansiyasının girişində səhər saatlarında müşahidə olunan sıxlıq pik saatlar üçün xarakterikdir və narahatlığa əsas yoxdur.
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