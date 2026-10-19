Стала известна стоимость экспорта нефти из Азербайджана за 9 месяцев

За январь-сентябрь 2026 года стоимость экспорта нефти из Азербайджана увеличилась на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, согласно расчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета, за первые девять месяцев этого года из Азербайджана было экспортировано 15,830 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Общая стоимость экспорта составила 10,103 миллиарда долларов США.

Это на 1,164 миллиарда долларов, или на 13 процентов, больше, чем за аналогичный период 2025 года. Вместе с тем физический объем экспорта сократился на 1,166 миллиона тонн, или на 6,9 процента.

Отметим, что в январе-сентябре 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на общую сумму 37,210 миллиарда долларов США.

Согласно расчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот страны увеличился на 1,836 миллиарда долларов, или на 5,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период стоимость экспорта составила 23,865 миллиарда долларов, а импорта - 13,346 миллиарда долларов. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года экспорт увеличился на 5,259 миллиарда долларов, или на 28,3 процента, тогда как импорт сократился на 3,423 миллиарда долларов, или на 20,4 процента.

В результате положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана составило 10,519 миллиарда долларов. Это на 8 миллиардов 379 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 5,7 раза превышает прошлогодний показатель.