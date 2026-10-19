Хорошая новость для жителей Хырдалана - ВИДЕО

В городе Хырдалан планируется реализовать два дорожных проекта, направленных на снижение транспортной загруженности и расширение возможностей выезда на основные магистрали.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), проекты входят в число 24 дорожных проектов, включенных в Государственную программу на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий.

Отмечается, что в рамках первого проекта предусмотрено строительство нового тоннеля и соединительных дорог, а также реконструкция существующих дорог и дорожных развязок. Это позволит расширить транспортное сообщение города с магистралями М-1 и М-4 и создать дополнительные возможности для передвижения между различными частями Хырдалана.

Второй проект предусматривает создание прямого транспортного сообщения между магистралью М-4 и центром Хырдалана. В этом направлении планируется построить новый тоннель и разноуровневую дорожную эстакаду.

По информации агентства, проходящая через город железнодорожная линия разделяет Хырдалан на две части. Ограниченное количество существующих переездов вынуждает водителей преодолевать большие расстояния, приводит к образованию заторов на отдельных улицах и затрудняет выезд на магистрали.

Отмечается, что реализация проектов позволит создать альтернативные транспортные связи, распределить транспортные потоки по разным направлениям и снизить загруженность городских улиц.