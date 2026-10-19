Обнародована концертная программа Фестиваля оливок в Баку

Фестиваль оливок, который пройдет 23-25 октября на территории Приморского национального парка, представит посетителям разнообразную продукцию из оливок, а также порадует их интересной концертной программой.

Как передает Day.Az, известные певцы и музыкальные группы создадут осеннюю праздничную атмосферу на Бакинском бульваре, выступив с дневными и вечерними концертами.

23 октября на сцене выступит DJ Kamo, известный своими динамичными ритмами.

На следующий день - 24 октября - музыкальная программа начнется с выступления популярной исполнительницы Рилаи. Затем сцену займет другой известный певец - Мардан Казымов.

Вечером того же дня перед зрителями выступят рэпер и автор песен Орхан Зейналлы, заслуженный артист Хайям Нисанов и народная артистка Зульфия Ханбабаева.

25 октября дневную концертную программу откроет группа Wave Band. Затем выступят Теймур Сулейманбейли и Excellent Band.

В заключительный день фестиваля на вечернем концерте выступят Азад Шабанов и Замиг Гусейнов. Завершит музыкальную программу народная артистка Айгюн Кязимова.

Фестиваль предоставит жителям Баку и гостям столицы возможность познакомиться с продукцией из оливок, послушать концерт под открытым небом и приятно провести время с семьей и друзьями.

Фестиваль, приуроченный к началу сезона сбора оливок, направлен на популяризацию древних традиций оливководства в Азербайджане, продвижение и поддержку местных производителей, а также содействие формированию национального бренда в этой сфере. Фестиваль пройдет при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, при спонсорстве производителей оливковой продукции Absheron Olive Gardens и Olivea.

Вход на фестиваль, который продлится три дня, свободный.

Подробная информация о часах работы фестиваля и времени проведения концертов будет опубликована на странице в Instagram:

https://www.instagram.com/olivefest.official