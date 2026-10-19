У Ормузского пролива загорелся танкер

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о пожаре на нефтяном танкере, наткнувшемся на морскую мину к югу от Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, об этом передаёт иранское информационное агентство Fars.

По утверждению иранской стороны, танкер двигался по неразрешённому маршруту с отключёнными навигационными и радиолокационными системами. В результате столкновения с миной на судне начался пожар.

По данным иранского агентства Tasnim, танкер перевозил более 2 млн баррелей сырой нефти. Официальной информации о наличии пострадавших, владельце судна и масштабах возможного экологического ущерба не поступало.