https://news.day.az/world/1867950.html У Ормузского пролива загорелся танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о пожаре на нефтяном танкере, наткнувшемся на морскую мину к югу от Ормузского пролива. Как передает Day.Az, об этом передаёт иранское информационное агентство Fars.
У Ормузского пролива загорелся танкер
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о пожаре на нефтяном танкере, наткнувшемся на морскую мину к югу от Ормузского пролива.
Как передает Day.Az, об этом передаёт иранское информационное агентство Fars.
По утверждению иранской стороны, танкер двигался по неразрешённому маршруту с отключёнными навигационными и радиолокационными системами. В результате столкновения с миной на судне начался пожар.
По данным иранского агентства Tasnim, танкер перевозил более 2 млн баррелей сырой нефти. Официальной информации о наличии пострадавших, владельце судна и масштабах возможного экологического ущерба не поступало.
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