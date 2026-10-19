https://news.day.az/politics/1867778.html Экологические преступления Армении – почему Запад закрыл глаза перед COP17? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Тарывердиевой С 19 по 30 октября в Армении пройдет 17-я Конференция сторон (COP-17) по биоразнообразию. В конце минувшей неделе прошел саммит лидеров. Сам факт проведение международного мероприятия в Ереване не вызывает вопросов. Вопросы вызывает другое.

Экологические преступления Армении – почему Запад закрыл глаза перед COP17? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Тарывердиевой

Политика, 19 октября 2026 08:00 (UTC +04:00) 6 825
Экологические преступления Армении – почему Запад закрыл глаза перед COP17?

Автор: Лейла Таривердиева

С 19 по 30 октября в Армении пройдет 17-я Конференция сторон (COP-17) по биоразнообразию. В конце минувшей неделе прошел саммит лидеров.

Сам факт проведение международного мероприятия в Ереване не вызывает вопросов. Вопросы вызывает другое. Обращает на себя внимание то, что на международном медиа-пространстве об этом событии почти не упоминается, и тем более, никто не подвергает критике проведения подобной конференции в стране, у которой масса экологических проблем, влекущих за собой и проблемы с биоразнообразием. Масса проблем у самой Армении, масса проблем, создающихся Арменией соседним странам.

Коалиция «Environmental Protection First» назвала проведение COP17 в Армении проявлением двойных стандартов

Коалиция «Environmental Protection First» назвала проведение COP17 в Армении проявлением двойных стандартов

Невозможно не напомнить, какая истеричная международная кампания развернулась вокруг проведения конференции СОР29 в Баку. Стартовала она практически сразу же как местом проведения был выбран Азербайджан, и не прекращалась достаточно долго после завершения мероприятия. Прошедшего, кстати, очень успешно и продуктивно. Все это осталось в прошлом, но все равно трудно забыть, как изощрялись в критике западные СМИ, выставляя нефтегазодобывающий Азербайджан чуть ли не главным виновником изменений климата. При том, на долю нашей страны приходится 0,11 процента выбросов.   

Это очень примечательная ситуация, лишний раз доказывающая, что истинная суть международных кампаний заключается не в поддержке международного права и решения реальных проблем.

В связи с тем, что никто больше не хочет вспоминать о проблемах страны, принимающей СОР17, считаем нужным сказать по этому поводу пару слов. Экологические проблемы Армении это ее проблемы и ей самой их решать. Такие проблемы есть практически у всех стран. Мы не собираемся вмешиваться в дела соседа, но не можем не напомнить, насколько от его деяний пострадали экологическая среда и биоразнообразие Азербайджана. То, что сотворила Армения в годы конфликта на оккупированных территориях, невозможно оценить иначе, чем экоцид.

На днях коалиция Environmental Protection First ("Охрана окружающей среды прежде всего") обратилась к представителям гражданского общества, государствам и международным экологическим организациям в связи с проведением в Армении COP17 - 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

Организация указала, что подлинная забота о природе должна быть свободна от двойных стандартов, избирательного подхода и притворной, неискренней приверженности экологическим ценностям. В связи с этим коалиция призвала всех участников и делегатов COP17 выйти за рамки стандартных тезисов и поставить под сомнение деятельность Армении, наносящую ущерб окружающей среде как внутри страны, так и в регионе посредством загрязнения трансграничных рек. Сюда относятся: химическое уничтожение трансграничных рек Арменией, загрязнение окружающей среды и нанесение ущерба биоразнообразию на территориях Азербайджана в период армянской оккупации, экологически-вредные производства на границах с Азербайджаном, бесконтрольная добыча и неприсоединение к Водной конвенции ООН.

Бойкот не состоялся: COP29 в Баку и провал западных планов – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Бойкот не состоялся: COP29 в Баку и провал западных планов – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

В 2023 году коалиция Environmental Protection First распространила заявление о превращении Арменией экологии Южного Кавказа в "трагедию ресурсов общего пользования". Заявление было сделано в связи с началом строительства Арменией в Ерасхе (Араратская область) металлургического комбината. Предприятие начало строиться в 800 метрах от азербайджанской границы на берегу реки Араз. Такое расположение грозило серьезными проблемами как азербайджанской территории, так и трансграничной реке, в загрязнение которой Армения уже внесла "неоценимый" вклад. Отметим, что в связи с поднятым Азербайджаном шумом комбинат был перенесен в другое место. Построен он или нет, неизвестно.

Если бы предприятие все же заработало, был бы создан еще один очаг экологической напряженности. За годы оккупации территорий Азербайджана Армения превратила их в зону экологической катастрофы, и сейчас азербайджанской стороне приходится решать помимо прочих проблем и эти. Некоторые реки, берущие начало в Армении и текущие в Азербайджан, до сих пор остаются в неблагоприятном состоянии.

Особенно поразило азербайджанских специалистов состояние реки Охчучай. Хром, никель, медь, молибден, цинк и другие металлосодержащие отходы Зангезурского медно-молибденового комбината, Гафанского горно-обогатительного комбината, сбрасываемые в реку Охчучай, превратили ее в химическое болото. Река, представшая перед азербайджанцами после освобождения  Зангиланского района, была ярко желтой с ржавыми берегами. В водоеме было уничтожено все биоразнообразие. Самое страшное, что несколько десятилетий Охчучай, впадающая в реку Араз, загрязняла и заражала более обширный водный бассейн региона.

Азербайджанские экологи как-то направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче на располагающихся в Армении, выше по течению рек рудниках представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран.

Трансграничные водные потоки, идущие из Армении и впадающие в реку Араз, превратились в настоящий коллектор промышленных отходов предприятий, расположенных выше по течению. Не только Азербайджан, но и иранская сторона неоднократно поднимала этот вопрос перед Ереваном. Несколько лет назад шли разговоры о создании специальной комиссии для расследования загрязнения реки Араз. Поднимался вопрос и в иранском парламенте. В докладах специалистов отмечалось, что причиной роста онкологических заболеваний среди населения Муганского района Ардебильской области является загрязнение реки Араз со стороны Армении, в том числе радиоактивными отходами. Если так будет продолжаться, это может привести к запрету использования речной воды в качестве оросительной и питьевой, что приведет к водному дефициту, экономическому кризису и социальному взрыву.

Араз на грани катастрофы: Армения продолжает экотеррор в регионе - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой

Араз на грани катастрофы: Армения продолжает экотеррор в регионе - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой

Отметим, что в Араз впадают несколько трансграничных рек, ткущих из Армении.

Армения загрязняет реки не только отходами жизнедеятельности человека и сточными водами, но также металлами, которые опасны для всей экосистемы и здоровья людей. Самые загрязненные притоки Араза это Хакяричай и Охчучай. На этих притоках расположены предприятия горнодобывающей промышленности Армении. К сожалению, соседи никогда не утруждали себя заботой о собственной экологии, тем более, их никогда не волновало состояние оккупированных прежде территорий Азербайджана и водные проблемы Ирана. Отходы, собирающиеся в хвостохранилищах, сбрасывались в реки, откуда уже зараженная вода попадала в Араз.

Отметим, что Армения, в отличие от Азербайджана, не присоединилась к Хельсинской Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер, принятой 17 марта 1992 года. Азербайджан ратифицировал документ еще в 2002 году, Армения же осталась в стороне. Армянская сторона знала, что творит, и опасалась ответственности за экоцид. Однако она все же имеет обязательства по Хельсинкским правилам от 1966 года и Берлинским правилам от 2004 года об использовании вод международных рек, по резолюции Генассамблеи ООН о трансграничных водах, по резолюции ПАСЕ о трансграничных водных бассейнах в Европе и другим международным документам.

Армянские экологи много лет били  тревогу, протестуя против работы горнодобывающей и металлургической промышленности. В 2019 году неправительственная организация Фронт окружающей среды Армении провел исследования и установил, что возобновление добычи на золоторудном месторождении Амулсар приведет к сбросу вредных веществ в реки Арпачай и Базарчай (арм. Воротан). Арпа течет в Нахчыван, а Базарчай впадает в Араз. Базарчай начинается в горах Армении, течет по территории Кяльбаджарского, Губадлинского и Зангиланского районов, после чего вливается в реку Араз. В годы армянской оккупации эта река несла к границам Ирана вредные отходы также с незаконно разрабатывавшихся армянами рудников Кяльбаджара и Зангилана.

Что касается Амулсарского рудника, расположенного в Джемруке, то несколько лет он простаивал после того, как в 2018 году работы были остановлены из-за протестов. О разморозке рудника заговорили после войны, а в феврале 2025 года Кабмин Армении принял решение о предоставлении компании Lydian Armenia до 150 млн. долларов в качестве бюджетных гарантий на освоение Амулсарского золоторудного месторождения.

Армения нарушила и другие правила. Так, имеется официальное экспертное заключение о недопустимости строительства хвостохранилищ в оползневой зоне, хвостохранилище же Техутского рудника расположено как раз в таком месте - в 8-балльной сейсмоопасной зоне. Кроме того, армянские экологи указывали, что вместо качественной дамбы в районе построена наземная дамба, которая не сможет предотвратить выброс миллионов тонн отходов в аварийной ситуации.

Армения начинает добычу на месторождении Амулдаг: Азербайджан предупреждал о рисках

Армения начинает добычу на месторождении Амулдаг: Азербайджан предупреждал о рисках

В 2020 году ученые Национального политехнического университета Армении опубликовали результаты исследований, проведенных на предмет загрязнения тяжелыми металлами речной воды и прибрежной почвы, близлежащих к территории хвостохранилища. В статье, опубликованной в научном журнале, указывается, что эксплуатация Техутского медно-молибденового предприятия в 2016 году вызвала техногенную нагрузку на окружающую среду по содержанию ряда тяжелых металлов, миграция которых продолжалась после остановки его работ в 2018 году. То есть даже после закрытия рудника и комбината, выброшенные в окружающую среду вредные вещества продолжили "курсировать" в атмосфере, воде и почве.

Экологическое состояние водных бассейнов влияет на все сферы. В том числе на биоразнообразие.

Но биоразнообразие страдает не только от техногенных проблем, но также и непосредственно от действий человека.

До оккупации на территории Карабаха имелось 260 тысяч гектаров леса, за тридцать лет этот показатель сократился почти на половину - на 110 тысяч гектаров! За счет лесов Азербайджана в Армении пышно цвела мебельная промышленность, а тем временем на грани полного исчезновения в результате вырубки и преднамеренных поджогов оказались ценные породы деревьев, прочей флоры, 70 видов которой являются эндемическими, то есть не произрастают больше нигде на планете.

Еще в начале двухтысячных миссия ООН в соответствии с резолюцией "Положение на оккупированных территориях Азербайджана" совершила десятидневный оценочный визит в регион и ужаснулась, увидев огромные выжженные площади, деградирующие почвы и изувеченную экологическую среду.

Не щадят в Армении и собственное биоразнообразие. В 2023 году в Национальном парке "Севан" сгорело 8000 деревьев, а еще 10 000 оказались под угрозой уничтожения огнем. Близость региона к границе означает риск экологических последствий и для приграничных районов Азербайджана.

Армения сегодня испытывает проблему дефицита воды. Добыча грунтовых вод для нужд товарного рыбоводства и ирригации в Араратской долине превышает темпы их ежегодного естественного восполнения. Объем воды, разрешенный к сбросу из озера Севан для обеспечения ирригации, значительно превосходит исторические показатели естественного притока. В результате возрастает риск пересыхания озера Севан, что негативно сказывается на его биоразнообразии.

Кстати, о Севане. Несколько лет назад на берегу озера наблюдался падеж скота. Предполагалось, что причиной могла стать озерная вода. В последние годы озеро неоднократно "цвело" - вода зеленела из-за увеличения количества неких органических веществ.

Проблем достаточно. Но на конференции в Ереване о них вряд ли будут говорить.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АРМЕНИЯ #ЭКОЛОГИЯ #COP17 #ЭКОЦИД
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 207
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 327
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 293
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 312
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 402
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 559
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 520
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 1 168
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 568
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 718
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 847
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 830
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 864
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 3 129
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 680
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 1 966
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 178
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 1 080
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 650
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 670
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 963
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 1 851
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 972
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 747
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 2 247
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 694
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 684
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 719
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 130
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 3 110
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 041
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 144
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 388
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 2 646
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 205
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 747
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 195
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 012
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 166
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 146
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 839
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 145
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 140
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 167
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 127
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 2 815
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 2 326
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 616
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 132
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 2 783
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 16 378
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 174
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 089
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 082
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 142
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 716
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 163
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 9 779
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 160
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 3 019
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 853
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 647
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 2 549
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 141
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 2 597
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 252
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 194
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 645
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 711
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 087
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 654
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 181
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 255
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 685
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 3 217
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 197
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 545
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 251
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 790
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 653
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 662
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 230
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 242
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 477
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 776
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 227
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 429
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 2 742
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 253
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 274
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 525
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 3 587
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 751
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 014
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 2 699
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 3 539
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 5 439
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 502
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 3 511
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 086
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 242
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 398
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 683
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 176
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 248
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 871
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 296
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 3 605
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 690
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 232
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 544
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 22 октября 11:28 (UTC+04), Политика 1 387
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 22 октября 11:22 (UTC+04), Экономика 1 187
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 22 октября 11:17 (UTC+04), Экономика 9 547
Рекордный штраф для Meta 22 октября 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 661
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 22 октября 11:09 (UTC+04), В мире 1 325
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 22 октября 11:04 (UTC+04), Экономика 3 555
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 22 октября 11:00 (UTC+04), Политика 6 470
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 22 октября 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 297
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 22 октября 10:49 (UTC+04), Политика 4 059
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 22 октября 10:46 (UTC+04), Экономика 1 298
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 22 октября 10:40 (UTC+04), В мире 1 302
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 22 октября 10:32 (UTC+04), Общество 741
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 22 октября 10:27 (UTC+04), Экономика 1 745
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 22 октября 10:22 (UTC+04), Туризм 3 058
Азербайджанская нефть подорожала 22 октября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 383
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 22 октября 10:15 (UTC+04), В мире 1 310
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 22 октября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 299
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 22 октября 10:05 (UTC+04), Общество 9 411
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 22 октября 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 367
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 22 октября 09:59 (UTC+04), Общество 724
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 22 октября 09:50 (UTC+04), В мире 8 700
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 22 октября 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 712
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 22 октября 09:37 (UTC+04), Общество 2 489
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 22 октября 09:33 (UTC+04), Экономика 3 778
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 22 октября 09:30 (UTC+04), Автоновости 683
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 22 октября 09:24 (UTC+04), Общество 662
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 22 октября 09:20 (UTC+04), В мире 3 849
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 22 октября 09:16 (UTC+04), Политика 3 915
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 22 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 360
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 22 октября 09:00 (UTC+04), В мире 1 386
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 22 октября 08:37 (UTC+04), В мире 1 379
В Вашингтоне возник спор 22 октября 08:25 (UTC+04), В мире 4 012
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 22 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 483
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 22 октября 08:00 (UTC+04), Политика 7 945
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 22 октября 07:46 (UTC+04), В мире 1 458
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 22 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 22 октября 07:19 (UTC+04), Автоновости 855
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 22 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 251
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 263
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 22 октября 04:58 (UTC+04), В мире 1 568
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 22 октября 03:45 (UTC+04), В мире 1 704
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 22 октября 02:31 (UTC+04), Общество 1 167
Старую загадку Windows объяснили 22 октября 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 822
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 22 октября 01:17 (UTC+04), В мире 1 782
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 22 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 102
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 22 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 887
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 930
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 822
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 477
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 830
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 4 408
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 869
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 680
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 11 056
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 772
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 790
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 945
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 909
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 901
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 005
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 907
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 854
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 4 309
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 936
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 987
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 908
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 370
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 908
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 976
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 857
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 590
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 989
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 905
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 881
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 951
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 6 319
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 863
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 6 143
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 779
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 900
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 11 266
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 807
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 937
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 852
Еще новости