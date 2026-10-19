Экологические преступления Армении – почему Запад закрыл глаза перед COP17? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Тарывердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

С 19 по 30 октября в Армении пройдет 17-я Конференция сторон (COP-17) по биоразнообразию. В конце минувшей неделе прошел саммит лидеров.

Сам факт проведение международного мероприятия в Ереване не вызывает вопросов. Вопросы вызывает другое. Обращает на себя внимание то, что на международном медиа-пространстве об этом событии почти не упоминается, и тем более, никто не подвергает критике проведения подобной конференции в стране, у которой масса экологических проблем, влекущих за собой и проблемы с биоразнообразием. Масса проблем у самой Армении, масса проблем, создающихся Арменией соседним странам.

Невозможно не напомнить, какая истеричная международная кампания развернулась вокруг проведения конференции СОР29 в Баку. Стартовала она практически сразу же как местом проведения был выбран Азербайджан, и не прекращалась достаточно долго после завершения мероприятия. Прошедшего, кстати, очень успешно и продуктивно. Все это осталось в прошлом, но все равно трудно забыть, как изощрялись в критике западные СМИ, выставляя нефтегазодобывающий Азербайджан чуть ли не главным виновником изменений климата. При том, на долю нашей страны приходится 0,11 процента выбросов.

Это очень примечательная ситуация, лишний раз доказывающая, что истинная суть международных кампаний заключается не в поддержке международного права и решения реальных проблем.

В связи с тем, что никто больше не хочет вспоминать о проблемах страны, принимающей СОР17, считаем нужным сказать по этому поводу пару слов. Экологические проблемы Армении это ее проблемы и ей самой их решать. Такие проблемы есть практически у всех стран. Мы не собираемся вмешиваться в дела соседа, но не можем не напомнить, насколько от его деяний пострадали экологическая среда и биоразнообразие Азербайджана. То, что сотворила Армения в годы конфликта на оккупированных территориях, невозможно оценить иначе, чем экоцид.

На днях коалиция Environmental Protection First ("Охрана окружающей среды прежде всего") обратилась к представителям гражданского общества, государствам и международным экологическим организациям в связи с проведением в Армении COP17 - 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

Организация указала, что подлинная забота о природе должна быть свободна от двойных стандартов, избирательного подхода и притворной, неискренней приверженности экологическим ценностям. В связи с этим коалиция призвала всех участников и делегатов COP17 выйти за рамки стандартных тезисов и поставить под сомнение деятельность Армении, наносящую ущерб окружающей среде как внутри страны, так и в регионе посредством загрязнения трансграничных рек. Сюда относятся: химическое уничтожение трансграничных рек Арменией, загрязнение окружающей среды и нанесение ущерба биоразнообразию на территориях Азербайджана в период армянской оккупации, экологически-вредные производства на границах с Азербайджаном, бесконтрольная добыча и неприсоединение к Водной конвенции ООН.

В 2023 году коалиция Environmental Protection First распространила заявление о превращении Арменией экологии Южного Кавказа в "трагедию ресурсов общего пользования". Заявление было сделано в связи с началом строительства Арменией в Ерасхе (Араратская область) металлургического комбината. Предприятие начало строиться в 800 метрах от азербайджанской границы на берегу реки Араз. Такое расположение грозило серьезными проблемами как азербайджанской территории, так и трансграничной реке, в загрязнение которой Армения уже внесла "неоценимый" вклад. Отметим, что в связи с поднятым Азербайджаном шумом комбинат был перенесен в другое место. Построен он или нет, неизвестно.

Если бы предприятие все же заработало, был бы создан еще один очаг экологической напряженности. За годы оккупации территорий Азербайджана Армения превратила их в зону экологической катастрофы, и сейчас азербайджанской стороне приходится решать помимо прочих проблем и эти. Некоторые реки, берущие начало в Армении и текущие в Азербайджан, до сих пор остаются в неблагоприятном состоянии.

Особенно поразило азербайджанских специалистов состояние реки Охчучай. Хром, никель, медь, молибден, цинк и другие металлосодержащие отходы Зангезурского медно-молибденового комбината, Гафанского горно-обогатительного комбината, сбрасываемые в реку Охчучай, превратили ее в химическое болото. Река, представшая перед азербайджанцами после освобождения Зангиланского района, была ярко желтой с ржавыми берегами. В водоеме было уничтожено все биоразнообразие. Самое страшное, что несколько десятилетий Охчучай, впадающая в реку Араз, загрязняла и заражала более обширный водный бассейн региона.

Азербайджанские экологи как-то направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче на располагающихся в Армении, выше по течению рек рудниках представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран.

Трансграничные водные потоки, идущие из Армении и впадающие в реку Араз, превратились в настоящий коллектор промышленных отходов предприятий, расположенных выше по течению. Не только Азербайджан, но и иранская сторона неоднократно поднимала этот вопрос перед Ереваном. Несколько лет назад шли разговоры о создании специальной комиссии для расследования загрязнения реки Араз. Поднимался вопрос и в иранском парламенте. В докладах специалистов отмечалось, что причиной роста онкологических заболеваний среди населения Муганского района Ардебильской области является загрязнение реки Араз со стороны Армении, в том числе радиоактивными отходами. Если так будет продолжаться, это может привести к запрету использования речной воды в качестве оросительной и питьевой, что приведет к водному дефициту, экономическому кризису и социальному взрыву.

Отметим, что в Араз впадают несколько трансграничных рек, ткущих из Армении.

Армения загрязняет реки не только отходами жизнедеятельности человека и сточными водами, но также металлами, которые опасны для всей экосистемы и здоровья людей. Самые загрязненные притоки Араза это Хакяричай и Охчучай. На этих притоках расположены предприятия горнодобывающей промышленности Армении. К сожалению, соседи никогда не утруждали себя заботой о собственной экологии, тем более, их никогда не волновало состояние оккупированных прежде территорий Азербайджана и водные проблемы Ирана. Отходы, собирающиеся в хвостохранилищах, сбрасывались в реки, откуда уже зараженная вода попадала в Араз.

Отметим, что Армения, в отличие от Азербайджана, не присоединилась к Хельсинской Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер, принятой 17 марта 1992 года. Азербайджан ратифицировал документ еще в 2002 году, Армения же осталась в стороне. Армянская сторона знала, что творит, и опасалась ответственности за экоцид. Однако она все же имеет обязательства по Хельсинкским правилам от 1966 года и Берлинским правилам от 2004 года об использовании вод международных рек, по резолюции Генассамблеи ООН о трансграничных водах, по резолюции ПАСЕ о трансграничных водных бассейнах в Европе и другим международным документам.

Армянские экологи много лет били тревогу, протестуя против работы горнодобывающей и металлургической промышленности. В 2019 году неправительственная организация Фронт окружающей среды Армении провел исследования и установил, что возобновление добычи на золоторудном месторождении Амулсар приведет к сбросу вредных веществ в реки Арпачай и Базарчай (арм. Воротан). Арпа течет в Нахчыван, а Базарчай впадает в Араз. Базарчай начинается в горах Армении, течет по территории Кяльбаджарского, Губадлинского и Зангиланского районов, после чего вливается в реку Араз. В годы армянской оккупации эта река несла к границам Ирана вредные отходы также с незаконно разрабатывавшихся армянами рудников Кяльбаджара и Зангилана.

Что касается Амулсарского рудника, расположенного в Джемруке, то несколько лет он простаивал после того, как в 2018 году работы были остановлены из-за протестов. О разморозке рудника заговорили после войны, а в феврале 2025 года Кабмин Армении принял решение о предоставлении компании Lydian Armenia до 150 млн. долларов в качестве бюджетных гарантий на освоение Амулсарского золоторудного месторождения.

Армения нарушила и другие правила. Так, имеется официальное экспертное заключение о недопустимости строительства хвостохранилищ в оползневой зоне, хвостохранилище же Техутского рудника расположено как раз в таком месте - в 8-балльной сейсмоопасной зоне. Кроме того, армянские экологи указывали, что вместо качественной дамбы в районе построена наземная дамба, которая не сможет предотвратить выброс миллионов тонн отходов в аварийной ситуации.

В 2020 году ученые Национального политехнического университета Армении опубликовали результаты исследований, проведенных на предмет загрязнения тяжелыми металлами речной воды и прибрежной почвы, близлежащих к территории хвостохранилища. В статье, опубликованной в научном журнале, указывается, что эксплуатация Техутского медно-молибденового предприятия в 2016 году вызвала техногенную нагрузку на окружающую среду по содержанию ряда тяжелых металлов, миграция которых продолжалась после остановки его работ в 2018 году. То есть даже после закрытия рудника и комбината, выброшенные в окружающую среду вредные вещества продолжили "курсировать" в атмосфере, воде и почве.

Экологическое состояние водных бассейнов влияет на все сферы. В том числе на биоразнообразие.

Но биоразнообразие страдает не только от техногенных проблем, но также и непосредственно от действий человека.

До оккупации на территории Карабаха имелось 260 тысяч гектаров леса, за тридцать лет этот показатель сократился почти на половину - на 110 тысяч гектаров! За счет лесов Азербайджана в Армении пышно цвела мебельная промышленность, а тем временем на грани полного исчезновения в результате вырубки и преднамеренных поджогов оказались ценные породы деревьев, прочей флоры, 70 видов которой являются эндемическими, то есть не произрастают больше нигде на планете.

Еще в начале двухтысячных миссия ООН в соответствии с резолюцией "Положение на оккупированных территориях Азербайджана" совершила десятидневный оценочный визит в регион и ужаснулась, увидев огромные выжженные площади, деградирующие почвы и изувеченную экологическую среду.

Не щадят в Армении и собственное биоразнообразие. В 2023 году в Национальном парке "Севан" сгорело 8000 деревьев, а еще 10 000 оказались под угрозой уничтожения огнем. Близость региона к границе означает риск экологических последствий и для приграничных районов Азербайджана.

Армения сегодня испытывает проблему дефицита воды. Добыча грунтовых вод для нужд товарного рыбоводства и ирригации в Араратской долине превышает темпы их ежегодного естественного восполнения. Объем воды, разрешенный к сбросу из озера Севан для обеспечения ирригации, значительно превосходит исторические показатели естественного притока. В результате возрастает риск пересыхания озера Севан, что негативно сказывается на его биоразнообразии.

Кстати, о Севане. Несколько лет назад на берегу озера наблюдался падеж скота. Предполагалось, что причиной могла стать озерная вода. В последние годы озеро неоднократно "цвело" - вода зеленела из-за увеличения количества неких органических веществ.

Проблем достаточно. Но на конференции в Ереване о них вряд ли будут говорить.