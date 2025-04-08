Араз на грани катастрофы: Армения продолжает экотеррор в регионе

Автор: Лейла Таривердиева

Экологическая катастрофа, постигшая прежде оккупированные Арменией территории нашей страны, все еще дает о себе знать. Армянская сторона четверть века работала над тем, чтобы превратить цветущий регион в безжизненную пустыню. Частично ей удалось достичь цели, и особую роль тут сыграло загрязнение и отравление водных источников. Причем, продолжающееся и сегодня. Загрязнение (целенаправленное или нет, значения не имеет) Арменией трансграничных рек является проблемой номер один с точки зрения решения экологических проблем на значительном пространстве Южного Кавказа. Затрагивают они не только расположенный в низовьях рек Азербайджан, но и Иран.

В начале марта Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о наличии в стране серьезных проблем с питьевой водой, вызванных засухой и чрезмерным потреблением. Глава государства предупредил, что в настоящее время страна переживает серьезный водный кризис, и если водные ресурсы не будут правильно использоваться, страну ждут проблемы.

Проблемы уже начались. Сообщается, что запасы воды в водохранилищах Ирана снизились из-за продолжающейся засухи. Два года назад ИРИ находилась на 24-м месте в мировом рейтинге стран, испытывающих дефицит воды. 2/3 территорий страны оказались под угрозой превращения в пустыню. Сильно упал уровень грунтовых вод, под угрозой исчезновения многие озера Ирана. В отчете Nature Scientific Journal о водном кризисе в Иране указывалось, что с 2002 по 2015 год из водоносных горизонтов в стране было извлечено более 74 миллиардов кубометров, что является беспрецедентным фактом, а на возрождение подземных источников потребуется тысяча лет.

На этом фоне особое значение для иранского государства приобретает река Араз. Эта река всегда была и остается основным источником воды для многих регионов ИРИ. Но экологическое состояние водоема может лишить и этой возможности.

Трансграничные водные потоки, идущие из Армении и впадающие в реку Араз, буквально стали коллекторами промышленных отходов предприятий, расположенных выше по течению. Для Ирана решение экологической проблемы этой реки имеет жизненно важное значение. Иранская сторона неоднократно поднимала этот вопрос перед Ереваном, несколько лет назад даже шли разговоры о создании специальной комиссии для расследования загрязнения реки Араз. Поднимался вопрос и в иранском парламенте. В докладах специалистов отмечалось, что причиной роста онкологических заболеваний среди населения Муганского района Ардебильской области является загрязнение реки Араз со стороны Армени, в том числе радиоактивными отходами. Если так будет продолжаться, это может привести к запрету использования воды Араза в качестве оросительной и питьевой, что приведет к дефициту воды, экономическому кризису и социальному взрыву.

В Арах впадают несколько трансграничных рек, ткущих из Армении. И все они несут с собой смерть.

Армения загрязняет реки не только отходами жизнедеятельности человека и сточными водами, но также металлами, которые намного опаснее для всей экосистемы и здоровья людей. Самые загрязненные притоки Араза это Хакяричай и Охчучай. На этих притоках расположены предприятия горнодобывающей промышленности Армении. К сожалению, соседи никогда не утруждали себя заботой об экологии, тем более, их никогда не волновало состояние оккупированных территорий и водные проблемы Ирана. Иностранные партнеры не раз предлагали построить очистные сооружения, но Ереван их игнорировал. По всей видимости, ставилась цель уничтожения экологии в оккупированных регионах Азербайджана. Вряд ли целью был и Иран, но он пострадал так же.

Отходы, собирающиеся в хвостохранилищах, сбрасывались все годы оккупации в реки Хакяричай и Охчучай, откуда уже зараженная вода попадала в Араз. Азербайджанские специалисты изучали вопрос, проводили наблюдения за состоянием воды. Содержание тяжелых металлов и вредных веществ в водах рек, впадающих в Араз, стабильно держалось на многократно превышающем норму уровне. В прежние годы был отмечен случай, когда уровень металлов превысил норму в 76 раз.

Следует подчеркнуть, что Армения, в отличие от Азербайджана, не присоединилась к Хельсинской Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер, принятой 17 марта 1992 года. Азербайджан ратифицировал документ еще в 2002 году, Армения же осталась в стороне. Причиной послужила удивительная дальновидность - армянская сторона знала, что творит, и опасалась ответственности за экоцид. Однако она все же имеет обязательства по Хельсинкским правилам от 1966 года и Берлинским правилам от 2004 года об использовании вод международных рек, по резолюции Генассамблеи ООН о трансграничных водах, по резолюции ПАСЕ о трансграничных водных бассейнах в Европе и другим международным документам.

Знало о творимом экоциде не только руководство Армении. Армянские экологи много лет били тревогу, протестуя против работы горнодобывающей и металлургической промышленности. В 2019 году неправительственная организация Фронт окружающей среды Армении провел исследования и установил, что возобновление добычи на золоторудном месторождении Амулсар приведет к сбросу вредных веществ в реки Арпачай и Базарчай (арм. Воротан). Арпа течет в Нахчыван, а Базарчай впадает в Араз. Базарчай начинается в горах Армении, течет по территории Кяльбаджарского, Губадлинского и Зангиланского районов, после чего вливается в реку Араз. В годы армянской оккупации эта река несла к границам Ирана вредные отходы с незаконно разрабатывавшихся армянами рудников Кяльбаджара и Зангилана.

Что касается Амулсарского рудника, расположенного в Джемруке, то несколько лет он простаивал после того, как в 2018 году работы были остановлены из-за протестов. О разморозке рудника заговорили с осени прошлого года, а в феврале 2025-го Кабмин Армении принял решение о предоставлении компании Lydian Armenia до 150 млн. долларов в качестве бюджетных гарантий на освоение Амулсарского золоторудного месторождения. Ожидается, что разработка начнется здесь до конца года. Объясняя жизненно важное значение запуска Амулсарского рудника, министр экономики Папоян обещал за этот счет рост ВВП, многочисленные рабочие места и так далее.

Это все чудесно, но как будут обстоять дела с очисткой отходов предприятия? Расположено оно на границе с Азербайджаном, и с его запуском вредные вещества вновь потекут на азербайджанскую территорию и только усугубят экологические проблемы Араза. Премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что экологические риски от данного рудника регулируемы. Посмотрим, как их будет регулировать армянская сторона.

Виновником отравления другой важной трансграничной реки - Охчцучая - является Каджаранский медно-молибденовый комбинат и рудник. Ранее Охчучай (арм. Вохчи) была признана самой загрязненной в Армении. Из-за сброса отходов Каджаранского рудника в водах Охчучая была выявлена недопустимая концентрация железа, свинца, марганца, цинка и прочих металлов. В результате река была отнесена к 5-й, то есть самой высокой категории загрязненности, и ее воды было запрещено использовать для ирригации и тем более для употребления человеком. При этом отравленная вода, запрещенная к употреблению в Армении, текла на оккупированные территории и впадала в Араз.

Отметим, что загрязняла Армения Араз не только посредством транзита отравленных вод через захваченные районы Азербайджана. Самым большим притоком Араза является река Раздан, протекающая через Ереван. Из столицы река несет огромное количество сточных вод, а вместе сними бактериологическое заражение, в воды Араза.

Согласно публикациям армянских медиа прошлых лет, в Армении в годы независимости возникли большие проблемы с очистными сооружениями. Новые не строились, а те, что действуют с советских времен, уде пережили свой срок эксплуатации.

После Второй карабахской войны азербайджанские специалисты получили доступ к водоемам, почти тридцать лет загрязнившимся армянскими оккупантами. Ученые и эксперты испытали шок, увидев состояние реки Охчцчай. Проведенный мониторинг показал, что уровень загрязнения Охчучая выше, чем у других приграничных рек. Так, в этом водоеме присутствовало в разы больше, чем положено нормой, содержание никеля, железа, а медно-молибденового состава. Для наблюдения экологической катастрофы реки не требовались никакие приборы - ее состояние ужасало при одном взгляде на Охчучай.

Проблема даже еще глубже, чем кажется на первый взгляд. Если учесть, что Охчучай впадает в реку Араз - вторую по величине реку Южного Кавказа, а та, в свою очередь, является самым крупным правым притоком Куры, то увидим, что отравляющие отходы армянских рудников в конечном итоге попадают в Каспий. Свой вклад в загрязнение моря посредство вод реки Кура, текущей в Азербайджан из Грузии, вносит и Техутский медный рудник, расположенный в Лорийской области Армении. Согласно армянским СМИ, рудник с самого начала был запущен неправильно, с многочисленными нарушениями стандартов, как попало. Месторождение, подчеркивали ранее армянские экологи, исследовано с большими упущениями, не оценены некоторые дорогостоящие элементы в составе руды, которые, оказавшись в отвалах и в хвостохранилище, превращаются в яды и токсиканты, отравляющие окружающую среду, в том числе в мышьяк. Более того, под воздействием других химических веществ эти элементы могут распространятся также в виде крайне опасных газообразных соединений. Попадающие из хвостохранилища в реку Шнюх тяжелые металлы загрязняют впоследствии реку Дебед, откуда зараженная вода перетекает на территорию Грузии, в реку Храм, правый приток Куры, а потом, соответственно, оказываются в Азербайджане и вливаются в Каспий.

Проблема загрязнения Каспия, как и экология Араза, это проблема не только Азербайджана, но и Ирана. Иран тоже выступал против загрязнения Арменией водных ресурсов, правда, не очень настойчиво. Между тем, иранские экологи не раз предупреждали, что если количество силикатов, которые Армения спускает в Араз, значительно превысит допустимую норму, это нанесет серьезный удар по экологической ситуации в северных регионах ИРИ.

теперь, когда возобновляет работу Амулсарский рудник, проблема загря0знения трансграничных водоемов вновь обретает особую остроту. Насколько серьезно отнесется к ее предотвращению руководство Армении - это основной вопрос. На международные организации особо рассчитывать не приходится.

Армения ответственна за масштабный экоцид, осуществленный в Азербайджане в годы оккупации, за уничтожение лесов, отравление водоемов, эрозию некогда благодатный почв. Сегодня у нее имеется шанс хотя бы частично загладить вину, не допустив повторения преступления. Но пока что доброй воли со стороны Еревана не наблюдается.