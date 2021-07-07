Странный ответ германского посольства и желтая река

Проблема экологического террора против Азербайджана, осуществлявшегося три десятилетия Арменией при содействии зарубежных партнеров, является одной из самых серьезных в спискее проблем, с которыми столкнулась наша страна после освобождения территорий.

Тема трансграничной реки Охчучай выделяется здесь особенно. Эта река в Зангеланском районе сразу привлекла внимание экологов своим цветом, что явно свидетельствует о катастрофическом загрязнении воды. Кадры потока мутно-горчичного цвета разошлись по соцсетям и нашли отражение во многих зарубежных СМИ. Самое страшное, что замечена проблема была только после освобождения Зангилана, но до этого почти тридцать лет воды Охчучай, отравленные армянской стороной, в свою очередь отравляли крупные реки региона, разнося убийственные для экологии и здоровья человека вещества. Фактически из Армении в Азербайджан течет смерть. Отравленные воды уже убили речную флору и фауну, концентрация химических соединений достигла такого уровня, что прекратилось самоочищение реки, предусмотренное законами природы.

Проблем у Охчучай много. В первую очередь это Гаджаранский (Зангезурский) медно-молибденовый и Кафанский медный рудоочистительный комбинаты. Далее - это не очищенные и не обезвреженные отходы близлежащих сел, сельскохозяйственных объектов. То есть в реку сбрасывались бытовые, канализационные воды, продукты деятельности промышленных предприятий, отравленные пестицидами воды с фермерских хозяйств и так далее.

Загрязнению подвергались и другие реки, текущие из Армении в южные регионы Карабаха, расположенные, в отличие от Кельбаджара, ниже по течению.

Одними лишь водными ресурсами экологические проблемы освобожденных территорий не ограничиваются. Серьезный урон был нанесен оккупантами и их подельниками лесному фонду. До оккупации в Карабахе имелось 264 тысячи гектаров лесов, сколько осталось после варварской деятельности армян, в настоящее время уточняется.. в Карабахском регионе произрастали более 2 тысяч видов растительности, что составляет 42 процента от всей флоры Азербайджана. При этом 50 видов растительности и более 70 видов животных значились в "Красной книге". На снимках, сделанных из космоса, видны проплешины, появившиеся на месте лесомассивов, превратившиеся в пустыню территории. Так, в Зангелане в период оккупации действовал деревообрабатывающий завод, работавший беспрерывно и в усиленном режиме. В качестве сырья сюда доставлялись ценные породы деревьев, незаконно вырубавшихся на территориях созданных еще в советское время природных заповедников. Огромный ущерб нанесен армянами лесу Топхана под Шушой - здесь оккупантами использовался белый фосфор, после применения которого полное восстановление экосистемы уже невозможно.

Мы уже не говорим о громадном ущербе окружающей среде в ходе незаконной горнодобывающей деятельности на ранее оккупированных территориях. Этот регион Азербайджан богат полезными ископаемыми, и не только армяне, но и добывающие компании 30 стран мира приложили руку к разграблению богатств азербайджанской земли. Как водится, в подобных случаях проблемы экологии это последнее, что интересует воров.

Согласно подсчетам азербайджанских специалистов, ущерб, нанесенный армянами природным ресурсам Азербайджана, составляет 500 млрд. долларов, урон экологии оценен в 32 млрд. долларов. Это огромные цифры, и не удивительно, что после 44-дневной войны более 50 зарубежных компаний, участвовавших в незаконной деятельности в различных сферах в Карабахе поспешили принести извинения Азербайджану и пообещали больше так не делать...

Мы не случайно заострили внимание на участии иностранных компаний. Во многих случаях их участие играло роковую роль. Оставшиеся после развала Союза в Армении промышленные предприятия находились в упадочном состоянии из-за отсутствия кадров и денег. Иностранные компании, привлеченные возможностью легкого заработка без оглядки на международные нормы, привезли с собой инвестиции и специалистов. Как и находившийся тридцать лет под армянской оккупацией азербайджанский Карабах, сама Армения также представляла собой (да и сегодня ничего не изменилось) серую зону, где не действуют международные правовые акты, поэтому работать иностранцам здесь было комфортно. Добывающая промышленность это сложная сфера, ограниченная со всех сторон всевозможными нормами и экологическими стандартами. В Армении же всего этого можно было не соблюдать, а значит, сэкономить. Тем более, никого не заботили какие-то там стандарты при разграблении недр Карабахского региона.

Управлявшая до 2019 года (если верить посольству ФРГ в Азербайджане) Каджаранским комбинатом немецкая компания CRONIMET тоже старалась экономить. И не на чем-нибудь, а на очистных сооружениях. Имевшиеся на предприятии с советских времен давно пришли в негодность, а на новые магнат Пиларски тратиться не хотел, тем более, что в Армении ему был зажжен зеленый свет на любы нарушения. Компания владела 60 процентами акций комбината. После того, как вокруг состояния Охчучай разразился скандал, посольство Германии в нашей стране, отвечая на запрос журналистов, заявило, что в 2019 году Cronimet продала акции Каджаранского комбината и ни за что не в ответе. "О недавнем повышении уровня выбросов загрязняющих веществ в реку Охчучай, которое освещалось в азербайджанских СМИ, должны сообщить новые владельцы. Посольство Германии в Баку не располагает информацией об этих владельцах", - странно высказались в дипмиссии.

Как мы отметили выше, о загрязнении реки стало известно только после мониторинга, проведенного Минэкологии после освобождения Зангиланского района. Но это нельзя назвать "недавним повышением уровня выбросов". Процесс начался не в 2019 году, он продолжается не один десяток лет, а с 2004 года, после приобретения контрольного пакета акций предприятия, именно CRONIMET Holding GmbH несла ответственность за все, в том числе за очистку отходов.

О том, что предприятие во главе с владельцем из Германии методично загрязняло реку все эти годы, писали и армянские СМИ. Экологи Армении не раз били тревогу, но на их беспокойство никто не обращал внимания, так как германская компания, по данным армянских же источников, имела связи с зятем экс-президента Сержа Саргсяна Микаэлом Минасяном, а чрез него с руководством Армении. Минасян имел долю на руднике и являлся совладельцем комбината через подставных лиц.

Возможно, продажа контрольного пакета акций со стороны CRONIMET связана с апрельским переворотом в Ереване и уходом подельников из власти. Кто бы не владел сегодня комбинатом, он продолжает дело Пиларски - отравляет Охчучай, а через нее таких крупные артерии, как Араз и Кура. Однако это ни в коем случае не снимает ответственности с CRONIMET.

В посольстве ФРГ лукавят, делая большие глаза. Потому что в наиболее строгое экологическое законодательство Европе действует как раз в Германии. Свод таких законов содержится в Уголовном кодексе (раздел 29) под названием "Преступления против окружающей среды". В разделе рассматриваются такие правонарушения, как загрязнение водоемов, загрязнение почвы, загрязнение воздуха. За умышленные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за особо тяжкие деяния - до десяти лет. За преступления по неосторожности можно получить до трех лет заключения. То есть германское законодательство строго следит за соблюдением экологического порядка и строго наказывает за его нарушение. Но это касается Германии, а в других странах, в третьих с точки зрения европейцев, в развивающихся можно сливать "тяжелую воду" в реки, питающие регион. Согласно отчетам Минэкологии Азербайджана, подготовленным по результатам мониторингов в том числе специалистами немецких лабораторий, уровень загрязнения Охчучай на порядок выше, чем у многих других приграничных рек. Содержание никеля превышает норму в 7 раз, железа - в 4 раза, медно-молибденовых соединений - в 2 раза.

Одним словом, немецкая компания свою вину признавать не собирается, а к поднятой азербайджанской стороной тревоге относится с высокомерной ухмылкой. Более того, в последние месяцы на германском информационном пространстве снова наблюдаются давно не дававшие о себе знать антиазербайджанские веяния. Все это возвращает нас к ситуации, складывавшейся накануне бакинского Евровидения (2012) и Первых Европейских игр (2015), когда в германских СМИ устраивалась заказная вакханалия с потоками критики и клеветы в адрес нашей страны. В Бундестаге сегодня активно ловят "ведьм" - якобы "продавшихся за черную икру" парламентариев. При этом погрязшее в коррупции и открыто продвигающее интересы армянства лоббисты ничуть не занимают мысли немецких прокуроров.

"Федеральному правительству ничего неизвестно о вмешательстве правительства Азербайджана в этот вопрос. Члены Бундестага Германии также не обращались к федеральному правительству по этому поводу", - утверждается в ответе посольства ФРГ в Баку. И это очень странно, потому что официальные структуры Азербайджана уже направили обращения во многие международные организации. Обращение Министерством экологии и природных ресурсов АР направлено и в Бундестаг, конкретно - фракции Партии зеленых.

Как бы там ни было, проблема остается. И неизвестно, сколько еще подобных проблем будет выявлено в процессе расширения мониторинга экологического состояния освобожденных территорий. Этот уголок земного рая был превращен армянскими оккупантами и их подельниками из-за рубежа в зону экологического бедствия. И если не статьи уголовного кодекса, то бог им всем судья. Зло не остается безнаказанным - это тоже закон природы, и никто не способен его отменить.

Лейла Таривердиева