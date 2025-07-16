Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

13 июля Министерство вооружённых сил Франции опубликовало новый так называемый "Национальный стратегический обзор" - RNS 2025. Формально - это якобы серьёзный аналитический документ, описывающий угрозы, вызовы и приоритеты национальной безопасности до 2030 года. По форме - диаграммы, акценты, стратегические векторы, сдержанный язык. Но по сути - это абсолютно односторонний, идеологизированный, геополитически агрессивный манифест, написанный с позиций униженной и обиженной метрополии, которой мир больше не подчиняется. Это документ в духе "на белом коне - в былое величие".

Не стоит обманываться языком доклада. Это не аналитика. Это параноидальный поток сознания политического класса, привыкшего к колониальной власти и не желающего признавать: эпоха унижения чужих народов под звуки "Марсельезы" закончилась. Она закончилась окончательно. И Франция теперь - не учитель мира, а севшая в угол скандалистка, которая в каждой критике видит атаку, в каждом факте - покушение, в каждом несогласном - врага.

Особенно вызывающим стал пассаж, посвящённый Азербайджану и платформе Baku Initiative Group. В этом разделе RNS 2025 Франция обвиняет Азербайджан в ведении "дезинформационной кампании", а Baku Initiative Group называет "государственной пропагандистской платформой", якобы направленной против Франции и её союзников. Это уже не просто ложь. Это - злобный плевок в лицо десяткам народов, которые Франция веками порабощала, унижала, грабила и теперь боится даже их собственного голоса.

Авторы доклада утверждают, что Baku Initiative Group якобы является государственной пропагандистской платформой, участвующей в информационных атаках на Францию и её союзников. Это заявление не выдерживает никакой критики. Baku Initiative Group - это международная площадка, на которой объединяются политические мыслители, интеллектуалы, активисты из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа, чтобы обсуждать последствия французского колониализма и поддерживать процессы деколонизации. Эта платформа не подчиняется ни одному министерству, не имеет связи с государственным аппаратом и действует в правовом, открытом, публичном формате. Её враг - не Франция, а колониальное мышление.

За последние два года Франция окончательно потеряла позиции в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике. Выдворение французских военных миссий из этих стран сопровождалось массовыми антиколониальными протестами. В отчёте исследовательского центра Afrobarometer за 2024 год указано, что свыше 70 процентов населения Западной Африки не доверяют Франции и считают её главным источником внешней дестабилизации. Это мнение миллионов людей, а не пропагандистская выдумка. Почему же в RNS 2025 оно названо "дезинформацией"?

При этом именно Франция годами поддерживала сепаратистские движения, подкармливала радикальные диаспоры, играла на теме религии и этничности в Карабахе, на Балканах, в Сирии и Ливане. В 2023 году Париж при содействии Армении попытался использовать гуманитарную тему как предлог для вмешательства в суверенные дела Азербайджана. Где были тогда понятия международного права, которые так любят цитировать французские дипломаты?

Успешное освобождение оккупированных территорий, восстановление государственной целостности, превращение Баку в центр глобальной энергетики и дипломатии - всё это болезненно ранило парижскую политическую элиту. Азербайджан больше не объект международных игр - он игрок. И именно это вызывает истерику у французского истеблишмента.

Франция стала главным противником нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Она поддерживает армянский реваншизм, блокирует европейские форматы примирения, отправляет вооружение в Ереван в обход международных процедур. По данным Global Defence Trade, с 2022 года Франция поставила Армении оружия на сумму более 300 миллионов евро. А затем Париж пишет в стратегических документах, что хочет стабильности на Южном Кавказе. Это лицемерие на уровне государственной политики.

В то же время Baku Initiative Group на международных форумах поднимает вопрос о правах колонизированных народов - от Майотты до Новой Каледонии. На октябрьском форуме в Баку в 2023 году прозвучала мощная политическая повестка: Франция - последняя колониальная империя Европы. Эти слова не простили. Именно после этого начались публикации, попытки дискредитации, давление через международные структуры. То, что Франция называет "дезинформацией", - это зеркало, в которое она не хочет смотреть.

В докладе RNS 2025 Южный Кавказ обозначен как регион, где переплетаются кризисы. Франция прямо заявляет, что будет продвигать интересы своих союзников в регионе. Но кто дал ей право вмешиваться в дела Закавказья? Кто уполномочил Париж решать, где кризис, а где - национальное возрождение?

Франция методично разрушала усилия по построению устойчивого мира между Баку и Ереваном. Она саботировала московский и брюссельский форматы, навязывала псевдосредничество в духе неоколониализма. Попытки усилить присутствие ЕС в регионе через Армению - это не дипломатия, а геополитическое рейдерство. Особенно лицемерно выглядит молчание Парижа по поводу фейков, распространяемых армянскими структурами. Ни в докладе, ни в публичных заявлениях французские власти не осудили антимусульманскую и расистскую пропаганду, которая льётся из армянских СМИ, базирующихся во Франции

Доклад полон военной риторики: мобилизационная экономика, ядерное сдерживание, моральная устойчивость общества в условиях войны. Франция готовится не к миру, а к конфронтации. Это страна, которая стремится к стратегической автономии, но на деле - к военной доминации в пределах ЕС. Это страна, которая говорит о праве, но действует силой. Это страна, которая называет правду - дезинформацией.

В 2025 году Франция увеличивает оборонный бюджет до рекордных 7 миллиардов евро, из которых почти четверть направляется на информационные и кибероперации. По данным Transparency International, Франция входит в число государств с наиболее закрытыми тендерами в оборонной сфере: более 38 процентов всех сделок не подлежат общественному контролю. Это не безопасность. Это милитаризация сознания.

Доклад RNS 2025 - это не стратегический документ. Это не аналитика, не объективный анализ международной среды, не план по укреплению безопасности Европы. Это истерика. Это крик отчаяния стареющей колониальной державы, которую вытесняют с геополитической сцены. Державы, которая ещё вчера пыталась управлять Африкой, Ближним Востоком, Кавказом, а сегодня - в панике. Потому что её не слушают. Её больше не боятся. Ей больше не верят.

Это не стратегия. Это манифест страха. Страха перед правдой, перед тем, что имперская мантия Франции давно изношена, и под ней - вся мерзость колониального прошлого, пропитанного кровью, пытками, грабежами, геноцидами. Это текст, в котором правда выворачивается наизнанку, а справедливость называется "дезинформацией". Это документ, написанный не аналитиками, а людьми, охваченными манией величия и тревожным осознанием необратимого падения.

Тот факт, что французский Минобороны на полном серьёзе называет международную платформу Baku Initiative Group - угрозой для своей национальной безопасности, говорит не о "гибридной войне", а о гибридной панике. Представьте себе: площадка, где африканцы, арабы, кавказцы, представители колонизированных народов, обсуждают своё прошлое, право на память, право на свободу, - и это объявляется угрозой пятой республике. С каких это пор правда стала дезинформацией? С тех пор, как правда перестала укладываться в французскую повестку.

Если в Париже считают, что обсуждение преступлений Франции в Алжире, на Мадагаскаре, в Руанде - это атака на государственные интересы, то значит, эти интересы построены на лжи. Если напоминание о гильотинах, концлагерях, массовых расстрелах, антиисламской кампании в Сахеле - это посягательство на безопасность Франции, то тогда пусть Франция официально признает: её безопасность держится на оболганной истории, на ложной памяти, на стёртых архивах.

А где осуждение французской пропаганды? Где анализ фабрик информационной войны, вроде France 24, RFI, AFP, которые ежедневно производят нарративы, оправдывающие любое вмешательство Парижа - от Бейрута до Еревана? Почему в RNS 2025 ни слова о том, как подчинённые французским спецслужбам армянские ресурсы ведут антиисламскую, антитюркскую и расистскую кампанию против Азербайджана и Турции?

Почему Baku Initiative Group - это угроза, а France-Armenie - якобы "медиа"? Почему форум в Баку с участием делегаций из 60 стран, выступающих за права своих народов, - это "пропаганда", а экспорт военной доктрины Франции в Армению - "гарантия стабильности"?

Потому что Франция боится. Не лжи. Франция боится правды.

Франция боится архивов. Боится, что в один день майоттские активисты поднимут вопрос о фальсификации референдума. Боится, что мировая пресса наконец подробно разберёт, как французская армия использовала пытки в Алжире. Боится, что молодёжь в пригородах Парижа перестанет верить в "ценности Республики", построенные на презрении, унижении, сегрегации.

Baku Initiative Group опасна не потому, что она говорит. Она опасна потому, что её слушают. Потому что голос Баку сегодня звучит в Уагадугу, в Бамако, в Алжире, в Ломе, в Нуакшоте. Потому что у Франции больше нет монополии на интерпретацию мира. Потому что правду больше нельзя задавить элитной риторикой. Потому что Париж - больше не метрополия.

Этот документ - RNS 2025 - должен быть переведён на все языки мира и разобран на уроках деколониальной педагогики. Чтобы поколения знали: вот как ведёт себя власть, когда теряет моральное право. Вот как выглядит империя в момент распада - злой, крикливой, воинственной, цепляющейся за фальшь.

Франции пора начать не с "гибридных угроз", а с гибридной совести. С очищения памяти. С признания своей вины. С возвращения долгов угнетённым. С реального отказа от колониализма, а не с декораций "стратегической автономии".

И если для этого нужен Baku Initiative Group - значит, он нужен. Если правда о преступлениях империи звучит из Баку, значит, Баку сегодня - столица исторической справедливости.

Франция не в состоянии больше управлять миром. Пусть научится хотя бы слушать.