Пашинян послал Варданяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отклонил обращение семьи Рубена Варданяна направить письмо Дональду Трампу с просьбой содействовать его освобождению.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание "Грапарак".

По данным издания, влиятельные армяне в США вели переговоры с окружением Трампа и вышли на мужа дочери. Сам президент США якобы согласился вмешаться, но при наличии официального запроса со стороны Еревана. Через посла Армении в США Лилит Макунц семья Варданяна передала обращение Пашиняну, однако получила отказ по причине того, что это может навредить процессу подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, отмечает газета.

Отказ Пашиняна поддержать просьбу семьи Варданяна показывает, что в Ереване осознают: дело Рубика - внутреннее дело Азербайджана, и совать свой нос сюда не стоит. Похоже, Пашинян начинает понимать, что если Армения действительно хочет мира, ей придётся научиться уважать своих соседей. Посмотрим, насколько этого понимания хватит и в других направлениях.