В Азербайджане внесены изменения в условия предоставления льготных ипотечных кредитов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, сумма льготного ипотечного кредита не должна превышать 90 процентов от стоимости ипотеки жилой площади на дату выдачи кредита, 90 процентов от стоимости жилой площади на освобожденных территориях Азербайджанской Республики и 85 процентов от суммы кредита, не подлежащего льготной ипотеке.

Ежемесячная сумма, подлежащая выплате по ипотечному кредиту, не должна превышать 70 процентов от совокупного ежемесячного дохода заемщика (заемщиков) (с учетом материальной поддержки, оказываемой военнослужащим в соответствии с пунктом 7.3 указа Президента Азербайджанской Республики № 2381 от 14 декабря 2023 года "О мерах по поощрению получения молодежью образования в военной сфере"), а по сумме кредита, предоставленного в целях приобретения жилой площади на освобожденных территориях Азербайджанской Республики - 75 процентов от совокупного ежемесячного дохода заемщика (заемщиков).

Данное требование не распространяется на случаи, когда сумма ипотечного кредита составляет менее 60% от стоимости жилой площади на первичном рынке, обремененной ипотекой на дату выдачи кредита.