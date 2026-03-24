В Британии начали ограничивать продажу топлива

Ограничения на продажу топлива владельцам сельскохозяйственной техники стали вводиться в Великобритании на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в английском графстве Эссекс и некоторых регионах Шотландии оптовые поставщики установили лимиты на красное дизельное топливо, которое доступно фермерам для покупки. "Мы являемся свидетелями нормированного распределения, - заявил представитель компании Anglia Farmers Патрик Крехан. - [Оптовым поставщикам] пришлось уменьшить [объем] заказов, чтобы удовлетворить как можно больше запросов. Вместо того чтобы просто доставить 10 тыс. литров одному фермеру, им приходится доставлять по 2 тыс. литров разным фермерам".

В понедельник премьер-министр Кир Стармер, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин (нижняя палата)парламента, заявил, что не испытывает "серьезных опасений по вопросу поставок энергоресурсов" в Великобританию, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что правительство при составлении планов исходит из возможности "пролонгации конфликта на некоторое время".