Когда пройдет "Последний звонок" в Азербайджане в этом году?

В Азербайджан в этом году мероприятие "Последний звонок" пройдет не 14 июня, а 12 июня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakıvaxtı.az, это изменение уже отражено в школьном календаре, утвержденном на текущий учебный год.

По имеющейся информации, перенос даты связан с тем, что 14 июня является нерабочим днем.

Таким образом, традиционная церемония "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях страны в этом году состоится 12 июня.