https://news.day.az/society/1840425.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море зарегистрировано землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 08:55. Магнитуда землетрясения составила 3,1. Эпицентр находился на глубине 18 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море зарегистрировано землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 08:55.
Магнитуда землетрясения составила 3,1.
Эпицентр находился на глубине 18 километров.
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