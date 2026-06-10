В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зарегистрировано землетрясение.

Как сообщает Day.Az  со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 08:55.

Магнитуда землетрясения составила 3,1.

Эпицентр находился на глубине 18 километров.