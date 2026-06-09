Какой будет погода в Азербайджане завтра?

10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 17-19 градусов тепла, днем - 27-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 процентов, днем - 45-50 процентов.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. В отдельных местах дожди могут кратковременно усилиться, возможны грозы и град. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 16-20 градусов тепла, днем - 28-33 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 8-13 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла, местами температура повысится до 23-27 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az