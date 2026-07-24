Когда отчисленные студенты теряют отсрочку от армии?

Граждане, отчисленные из высших учебных заведений Азербайджана, могут быть призваны на срочную военную службу, если в течение установленного срока не восстановятся в вузе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 21.2 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе", лица, отчисленные из высших учебных заведений, теряют право на отсрочку от призыва, если не восстановятся на учебе в течение шести месяцев.

После истечения этого срока они подлежат призыву на срочную действительную военную службу на общих основаниях.