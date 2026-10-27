Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели

Братские связи между Азербайджаном и Турцией настолько прочны и имеют столь глубокое историческое значение, что выходят за рамки любых политических и дипломатических вопросов и не могут зависеть от временных обстоятельств.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении лидера одной из ведущих политических сил Турции - Партии националистического движения Девлета Бахчели, посвященном предстоящему в Анкаре саммиту Организации тюркских государств (ОТГ) и 35-летию независимости стран - участниц организации.

По его словам, братство между Турцией и Азербайджаном нерушимо, передается из поколения в поколение и укрепляется волей обоих народов, а также общей историей борьбы.

"То же самое можно сказать обо всех братских государствах тюркского мира", - отметил он, подчеркнув важность недопущения углубления взаимных разногласий.

"Мы не должны допускать, чтобы между нами сеяли семена раздора. Никакие разногласия не должны приводить к длительному отчуждению. Наши братские связи основаны на взаимном уважении и вере в общее будущее. Каждый представитель тюркского мира должен вносить вклад в сохранение нашей исторической близости, избегать разногласий и не допускать действий, способных ослабить наше будущее", - заявил политик.

Лидер MHP также призвал оставить будущим поколениям в наследство "сильный тюркский мир".