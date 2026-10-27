Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане

В Азербайджане осуществляют деятельность более 300 молодежных негосударственных организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на панельной дискуссии на тему "Межкультурное лидерство во имя общего будущего" в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Замминистра отметил, что в стране насчитывается около 2 миллионов школьников и 200 тысяч студентов, обучающихся в вузах. По его словам, они формируют будущий лидерский потенциал и человеческий капитал Азербайджана.

Ф. Гаджиев подчеркнул, что хотя мир стал более взаимосвязанным, чем когда-либо, расширение этих связей далеко не всегда ведет к росту взаимопонимания. "Несмотря на возможности, созданные глобализацией и технологиями, мы наблюдаем рост поляризации, недоверия и разобщенности между обществами. В таких условиях межкультурное лидерство превратилось из просто желаемого качества в важнейшую ответственность", - сказал он.

По словам заместителя министра, истинное лидерство заключается в том, чтобы объединить разные точки зрения вокруг общей цели.

Ф. Гаджиев отметил, что межкультурный диалог издавна является для Азербайджана важнейшей национальной ценностью и стратегическим приоритетом. Бакинский процесс, инициированный Президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году, служит показателем приверженности страны продвижению взаимопонимания, культурного разнообразия и сотрудничества между цивилизациями.

Он добавил, что инвестиции в лидерский потенциал молодежи - это одна из самых важных инвестиций, которые страна может сделать в свое будущее.

Замминистра выразил признательность в связи с программой ЮНЕСКО "Межкультурное лидерство: молодежь за мир". По его словам, данная программа объединяет 50 молодых лидеров, выбранных из более чем 8 тысяч кандидатов со всего мира.

"Развитие лидерства - это не просто подготовка людей к более высоким должностям, а их подготовка к созданию позитивных изменений", - добавил Ф. Гаджиев.