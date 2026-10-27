https://news.day.az/officialchronicle/1870012.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи ознакомились с ретроспективной выставкой под названием "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 27 октября в Азербайджанском национальном музее искусств ознакомились с ретроспективной выставкой под названием "Mənim Abşeronum: Üstə gəl", посвященной 80-летнему юбилею выдающегося художника, председателя Союза...
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи ознакомились с ретроспективной выставкой под названием "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 27 октября в Азербайджанском национальном музее искусств ознакомились с ретроспективной выставкой под названием "Mənim Abşeronum: Üstə gəl", посвященной 80-летнему юбилею выдающегося художника, председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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