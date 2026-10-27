Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп считает пустой тратой времени летнее прекращение боевых действий в ходе войны с Ираном. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Миссисипи в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рассуждая о начале конфликта, Трамп изложил версию, согласно которой у США "не было выбора". "Это следовало сделать уже давно, и происходящее сейчас очень скоро закончится", - утверждал он.

"Мы пошли на небольшое прекращение огня, которое мне не особо нравилось. Я считал это пустой тратой времени", - продолжил американский лидер. "Мы дали пройти [через Ормузский пролив] нескольким судам. Мы хотим быть хорошими, но это, насколько мне известно, было пустой тратой времени", - добавил он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом. Затем американская администрация фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против исламской республики и переходе к попытке ее экономического удушения посредством санкций.