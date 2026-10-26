"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Испании Мартин Субименди может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, интерес к 27-летнему футболисту проявляют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".

По информации источника, Субименди готов рассмотреть предложения других клубов в январе, если его игровое время в составе "канониров" не увеличится.

В нынешнем сезоне испанец провел девять матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Действующий контракт полузащитника с "Арсеналом" рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 65 миллионов евро.