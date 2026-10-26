В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм
Силы безопасности Иордании задержали трех подозреваемых в совершении нападения на православную церковь в провинции Эль-Карак.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
Как отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X, операция прошла на рассвете в понедельник. Силовики обнаружили троих мужчин, причастных к нападению, произошедшему 23 октября в храме Святого Георгия в районе Хаммуд.
По данным МВД, подозреваемые укрывались в заброшенном доме на окраине города Эль-Карак. Они отказались сдаться правоохранителям и открыли по ним огонь.
В ходе перестрелки все трое получили ранения и были задержаны, говорится в сообщении ведомства.
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