В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм

Силы безопасности Иордании задержали трех подозреваемых в совершении нападения на православную церковь в провинции Эль-Карак.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Как отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X, операция прошла на рассвете в понедельник. Силовики обнаружили троих мужчин, причастных к нападению, произошедшему 23 октября в храме Святого Георгия в районе Хаммуд.

По данным МВД, подозреваемые укрывались в заброшенном доме на окраине города Эль-Карак. Они отказались сдаться правоохранителям и открыли по ним огонь.

В ходе перестрелки все трое получили ранения и были задержаны, говорится в сообщении ведомства.