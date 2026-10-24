Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО

В сети появились кадры из морга после массовой драки в кафе Ab-Hava в Хатаинском районе Баку, в результате которой погиб человек.

Как передает Day.Az, конфликт между участниками сначала перерос в рукопашную драку, а затем в потасовку с применением ножей. Также была предпринята попытка использовать огнестрельное оружие.

В результате происшествия погиб мужчина по имени Джейхун, известный как "Джейхун Сабунчу".

По информации Министерства внутренних дел Азербайджана, полиция установила личности и задержала девять участников инцидента. При этом продолжаются поиски двух человек, подозреваемых в непосредственном участии в убийстве.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что в драке также участвовал Ахмед Ализаде, сын депутата Арзухана Ализаде. По имеющимся данным, он не наносил ножевых ранений и не совершал убийства.