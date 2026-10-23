Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу

Республиканцы и демократы 21 октября потратили $147 млн на предвыборную рекламу на всех возможных ресурсах, что стало абсолютным рекордом за один день с начала кампании. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитическую компанию AdImpact, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, партии намерены дополнительно потратить в общей сложности $1,4 млрд на агитационную рекламу до 3 ноября - дня промежуточных выборов в Конгресс США. Согласно финансовым отчетам, которые проанализировала газета, за первые две недели октября на эти цели потрачено свыше $1 млрд.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 36 штатов и территорий. Обе палаты Конгресса находятся в настоящее время под контролем республиканцев.