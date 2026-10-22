https://news.day.az/world/1868968.html Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции Число задержанных после беспорядков во Франции, произошедших 17 октября, достигло 2,7 тысячи человек. Как передает Day.Az, об этом заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен на брифинге у пенитенциарного центра Флёри-Мерожи в департаменте Эсон региона Иль-де-Франс.

Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции

В мире, 22 октября 2026 21:15 (UTC +04:00) 414
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции

Число задержанных после беспорядков во Франции, произошедших 17 октября, достигло 2,7 тысячи человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен на брифинге у пенитенциарного центра Флёри-Мерожи в департаменте Эсон региона Иль-де-Франс.

По данным газеты Le Parisien, со слов министра, с субботы были задержаны 2,7 тысячи человек, из которых 217 заключены под стражу.

Дарманен отметил, что половина взятых под стражу ранее не имела судимостей. По его словам, власти приняли чрезвычайно жесткие меры в ответ на произошедшее.

Напомним, что 17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях приняли участие около 800 тысяч человек, тогда как МВД страны сообщило о 550 тысячах участников. Этот показатель вдвое превысил прогнозы аналитиков силовых ведомств.

В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что власти продолжат преследовать участников погромов и грабежей.

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