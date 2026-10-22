Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в Южной Каролине 21 октября пошутил о возможном переименовании Тихого океана в Американский. По его словам, такая инициатива могла бы вызвать "восторг" у европейских лидеров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Наверное, я от этой идеи откажусь. Как думаете, отказаться? Давайте оставим Атлантический океан. А вот Тихий океан - мы назовем его Американским океаном. Как, думаете, Европа к этому отнесется? Думаете, им это понравится? Европа будет в восторге, верно?", - пошутил Трамп.

При этом Трамп упомянул, что обсуждал идею переименования Атлантического океана с генеральным директором Google Сундаром Пичаи, однако в компании ответили отказом.

По утверждению президента, в корпорации еще "не отошли" от переименования Мексиканского залива в Американский.

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