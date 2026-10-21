В Баку обсудят перспективы сотрудничества стран ОИС в борьбе с коррупцией

В Баку 27-28 октября состоится третья встреча высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией.

По информации Генеральной прокуратуры Азербайджана, заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов в заявлении для прессы о подготовке к мероприятию сообщил, что ожидается участие более 250 человек, в том числе представителей 48 из 57 государств - членов ОИС, передает Day.Az.

По его словам, среди участников будут руководители 30 государственных органов, послы, руководители и высокопоставленные представители пяти международных и региональных организаций, а также представители трех государств-наблюдателей.

Г.Мамедов отметил, что для подготовки встречи по распоряжению Генеральной прокуратуры создан Местный организационный комитет. Его основные задачи - обеспечить проведение мероприятия на высоком уровне, содействовать развитию антикоррупционного сотрудничества между государствами - членами ОИС и обменяться опытом Азербайджана в этой сфере с международными партнерами.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что принимаются меры для обеспечения эффективности мероприятия как с организационной, так и с содержательной точки зрения.

Он напомнил, что под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева в Баку состоялись 29-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров, сессия высокого уровня в рамках COP29, шестое пленарное заседание сети GlobE и другие международные мероприятия. По его словам, их проведение свидетельствует о приверженности Азербайджана международному сотрудничеству.