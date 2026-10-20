Хуситы ударили по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что за последние 48 часов осуществили ряд ракетных атак и ударов беспилотниками по территории Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом военный представитель движения Яхья Сариа сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, хуситы провели шесть военных операций с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Сариа сообщил, что основными целями атак стали объекты компании Saudi Aramco в городе Янбу на западе страны и нефтяное месторождение Шайба на востоке.

По утверждению хуситов, в результате ударов на этих объектах начались пожары.

Кроме того, сообщается, что целями атак стали Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха, авиабаза в Хамис-Мушайте, а также военно-морской объект и радиолокационные станции.

Саудовская Аравия не представила подтверждённых данных о последствиях атак и нанесённом ущербе.