В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га - ФОТО

В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в Джебраильском районе состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Штаба по координации.

В рамках визита в Джебраильский район представители ANAMA и соответствующих государственных органов, входящих в Рабочую группу, ознакомились с гуманитарными работами по разминированию, проводимыми агентством в селе Гасанлы, а также местной компанией, привлеченной к этой деятельности, в селе Гуйджаг.

Члены Рабочей группы наблюдали за ходом работ и получили информацию о применяемых методах и технологиях с учетом особенностей рельефа местности.

После ознакомления с работами на местах в городе Джебраиле состоялось очередное заседание Рабочей группы.

Выступая на заседании, председатель правления ANAMA и руководитель Рабочей группы Вугар Сулейманов подчеркнул важность принимаемых мер по устранению минной опасности на освобожденных территориях.

Он отметил необходимость объединения усилий для эффективной организации работ по разминированию, координации деятельности соответствующих учреждений и обеспечения безопасного использования территорий.

Согласно информации, в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах от мин и других взрывоопасных боеприпасов очищено в общей сложности 100 930 гектаров территории. В ходе операций по разминированию было обнаружено и обезврежено 267 932 взрывоопасных предмета.

Кроме того, для обеспечения безопасности вдоль бывшей линии соприкосновения на участке протяженностью 412 километров, в значительной степени загрязненном минами и другими взрывоопасными боеприпасами, были установлены ограждения.

Выступая на заседании, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил, что разминирование играет важную роль в успешном продолжении восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

Он подчеркнул, что очистка земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов имеет особое значение для обеспечения безопасности населения, ускорения возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, а также реализации инфраструктурных и экономических проектов.

Другие члены Рабочей группы представили информацию о проделанной их учреждениями работе по очистке территорий от мин.

На заседании также подчеркнули важность соблюдения требований предупреждающих знаков о минной опасности. Кроме того, обсуждались потенциальные риски и негативные последствия проникновения на огражденные территории, а также меры по предотвращению подобных случаев.