https://news.day.az/politics/1868117.html В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га - ФОТО В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий.

В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га - ФОТО

Политика, 19 октября 2026 17:49 (UTC +04:00) 1 616
В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га

В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в Джебраильском районе состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Штаба по координации.

В рамках визита в Джебраильский район представители ANAMA и соответствующих государственных органов, входящих в Рабочую группу, ознакомились с гуманитарными работами по разминированию, проводимыми агентством в селе Гасанлы, а также местной компанией, привлеченной к этой деятельности, в селе Гуйджаг.

Члены Рабочей группы наблюдали за ходом работ и получили информацию о применяемых методах и технологиях с учетом особенностей рельефа местности.

После ознакомления с работами на местах в городе Джебраиле состоялось очередное заседание Рабочей группы.

Выступая на заседании, председатель правления ANAMA и руководитель Рабочей группы Вугар Сулейманов подчеркнул важность принимаемых мер по устранению минной опасности на освобожденных территориях.

Он отметил необходимость объединения усилий для эффективной организации работ по разминированию, координации деятельности соответствующих учреждений и обеспечения безопасного использования территорий.

 

Согласно информации, в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах от мин и других взрывоопасных боеприпасов очищено в общей сложности 100 930 гектаров территории. В ходе операций по разминированию было обнаружено и обезврежено 267 932 взрывоопасных предмета.

Кроме того, для обеспечения безопасности вдоль бывшей линии соприкосновения на участке протяженностью 412 километров, в значительной степени загрязненном минами и другими взрывоопасными боеприпасами, были установлены ограждения.

Выступая на заседании, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил, что разминирование играет важную роль в успешном продолжении восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

Он подчеркнул, что очистка земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов имеет особое значение для обеспечения безопасности населения, ускорения возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, а также реализации инфраструктурных и экономических проектов.

Другие члены Рабочей группы представили информацию о проделанной их учреждениями работе по очистке территорий от мин.

На заседании также подчеркнули важность соблюдения требований предупреждающих знаков о минной опасности. Кроме того, обсуждались потенциальные риски и негативные последствия проникновения на огражденные территории, а также меры по предотвращению подобных случаев.

  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
  • В Джебраиле, Губадлы и Зангилане разминировано свыше 100 тыс. га
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ANAMA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 18:13 (UTC+04), В мире 146
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 18:06 (UTC+04), Экономика 203
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 18:00 (UTC+04), Спорт 220
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 17:49 (UTC+04), Экономика 309
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 17:37 (UTC+04), В мире 328
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 17:30 (UTC+04), Политика 2 573
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 259
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 17:17 (UTC+04), Культура 476
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 17:06 (UTC+04), Политика 374
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 392
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 17:00 (UTC+04), Экономика 389
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 16:46 (UTC+04), В мире 392
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 16:33 (UTC+04), Политика 627
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 16:29 (UTC+04), В мире 436
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 437
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 16:23 (UTC+04), Политика 6 479
Дело Али Керимли направлено в суд 16:17 (UTC+04), Общество 657
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 421
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 16:10 (UTC+04), Общество 395
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 16:03 (UTC+04), В мире 437
Volvo массово уволит сотрудников 15:51 (UTC+04), Автоновости 404
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 470
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 15:43 (UTC+04), Спорт 398
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 737
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 15:20 (UTC+04), Экономика 840
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 15:07 (UTC+04), Общество 485
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 436
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 564
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 14:52 (UTC+04), Экономика 516
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 14:47 (UTC+04), Общество 482
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 14:44 (UTC+04), В мире 991
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 14:40 (UTC+04), Общество 5 618
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 14:23 (UTC+04), Экономика 536
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 463
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 14:17 (UTC+04), Культура 446
Индия поблагодарила Азербайджан 14:01 (UTC+04), Политика 4 989
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 13:54 (UTC+04), Политика 562
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 13:45 (UTC+04), Культура 533
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 13:41 (UTC+04), Политика 584
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 13:39 (UTC+04), Экономика 596
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 13:36 (UTC+04), Политика 603
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 13:35 (UTC+04), Автоновости 498
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 13:32 (UTC+04), В мире 1 193
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 13:24 (UTC+04), Политика 1 169
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 13:18 (UTC+04), Общество 499
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 13:05 (UTC+04), Общество 541
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 12:58 (UTC+04), Спорт 465
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 12:50 (UTC+04), Спорт 470
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 7 920
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 535
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:34 (UTC+04), Общество 840
В Баку появится новая станция метро 12:25 (UTC+04), Общество 7 656
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 12:22 (UTC+04), Общество 478
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 12:20 (UTC+04), Общество 516
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 12:16 (UTC+04), Политика 8 161
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 12:14 (UTC+04), Общество 600
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), В мире 674
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 512
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 600
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 11:38 (UTC+04), Спорт 483
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:31 (UTC+04), Общество 465
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 11:28 (UTC+04), В мире 1 415
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 11:21 (UTC+04), Общество 3 962
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 11:19 (UTC+04), Общество 1 390
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 11:16 (UTC+04), Экономика 1 531
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 136
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 11:10 (UTC+04), Экономика 721
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 11:04 (UTC+04), Общество 538
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 677
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 10:50 (UTC+04), Общество 1 273
Сыну Кочаряна продлили арест 10:43 (UTC+04), В мире 682
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 10:22 (UTC+04), Культура 540
Арсен Венгер в Баку 10:14 (UTC+04), Спорт 642
Трамп требует себе третий срок 10:05 (UTC+04), В мире 774
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 10:02 (UTC+04), В мире 1 651
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 09:55 (UTC+04), Экономика 6 968
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 09:50 (UTC+04), Политика 6 561
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 516
В Ашхабаде проходит заключительный день конференции и выставки OGT 2026 - ФОТО 09:28 (UTC+04), Экономика 1 678
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 519
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 09:00 (UTC+04), Спорт 554
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 08:52 (UTC+04), Экономика 790
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 1 580
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 1 955
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 226
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 648
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 6 105
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 1 523
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 686
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 2 603
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 705
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 868
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 1 240
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 1 187
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 272
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 7 246
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 854
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 3 317
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 846
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 346
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 734
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 837
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 319
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 2 946
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 316
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 614
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 582
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 791
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 773
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 870
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 460
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 110
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 376
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 472
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 855
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 3 988
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 508
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 848
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 511
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 328
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 481
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 454
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 928
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 462
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 446
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 491
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 444
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 4 141
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 3 428
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 671
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 437
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 4 090
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 18 012
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 418
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 401
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 393
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 450
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 771
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 476
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 11 157
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 468
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 4 342
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 939
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 721
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 3 646
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 450
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 3 649
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 567
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 511
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 720
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 782
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 786
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 744
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 488
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 586
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 753
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 4 509
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 507
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 859
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 562
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 849
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 722
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 725
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 536
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 553
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 785
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 858
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 539
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 728
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 3 808
В Баку состоялись первенства Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО 22 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 318
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 557
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 590
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 754
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 4 857
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 822
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 075
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 3 668
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 4 843
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 6 074
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 831
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 4 785
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 390
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 544
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 492
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 877
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 483
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 548
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 933
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 600
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 4 863
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 774
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 536
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 846
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
Еще новости