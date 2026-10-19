https://news.day.az/society/1868100.html В ближайшие дни ожидается геомагнитная буря Ожидается усиление скорости солнечного ветра под воздействием потоков из корональных дыр с положительной полярностью. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории. Отмечается, что сегодня и завтра под воздействием этих потоков ожидается слабая геомагнитная буря уровня G1.
В ближайшие дни ожидается геомагнитная буря
Ожидается усиление скорости солнечного ветра под воздействием потоков из корональных дыр с положительной полярностью.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.
Отмечается, что сегодня и завтра под воздействием этих потоков ожидается слабая геомагнитная буря уровня G1.
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