Во Франции призвали блокировать соцсети для подавления беспорядков

Кандидат в президенты Франции Габриэль Атталь призвал предоставить правительству полномочия выборочно блокировать доступ к социальным сетям для подавления беспорядков в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

"Есть молодые люди, которые сидят дома и видят, как их друзья выходят грабить магазины и остаются безнаказанными. Они видят это в социальных сетях, а затем сами выходят на улицы", - заявил Атталь.

По его словам, во время беспорядков должна быть возможность "временно и целенаправленно блокировать доступ к определенным платформам". При этом Атталь подчеркнул, что такие меры должны "ограничиваться районом, где происходят беспорядки".

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