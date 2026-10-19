В Азербайджане изменена система управления TƏBİB

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по совершенствованию управления в сфере здравоохранения.

Cогласно указу, публичное юридическое лицо "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) передано в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджана.

Права и обязанности, а также имущество публичного юридического лица переходят к TƏBİB, переданному в подчинение Министерства здравоохранения.

Текущее руководство деятельностью TƏBİB будет осуществлять Правление, состоящее из председателя и четырех заместителей. Они будут назначаться на должность и освобождаться от нее Министерством здравоохранения.

TƏBİB продолжит деятельность до дня государственной регистрации в порядке, установленном Законом "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре". В этот период полномочия Наблюдательного совета TƏBİB будет осуществлять комиссия, созданная Министерством здравоохранения.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, органами управления TƏBİB являются Наблюдательный совет и исполнительный директор. Совет осуществляет общее руководство деятельностью организации и контролирует ее работу. Текущее руководство осуществляет исполнительный директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет состоит из пяти членов, включая председателя. У исполнительного директора есть три заместителя, которые также назначаются на должность и освобождаются от нее Советом. В случае временного отсутствия исполнительного директора его обязанности исполняет один из заместителей на основании соответствующего приказа.

В состав Наблюдательного совета входят помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам (председатель), заместитель министра финансов, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра труда и социальной защиты населения, а также председатель Профсоюза работников здравоохранения Азербайджана. Все члены Совета назначаются на должность и освобождаются от нее Президентом Азербайджанской Республики.