https://news.day.az/world/1868034.html

В Турции увеличилось число жертв наводнений

Число погибших в результате наводнений в Турции увеличилось до девяти. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил губернатор Стамбула Давут Гюль. По его словам, обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, число жертв наводнений в Стамбуле и Коджаэли достигло девяти.