В Баку задержали водителя под воздействием наркотиков - ВИДЕО

В Баку задержан водитель Бахтияр Агаев, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, сотрудники подразделения дорожно-патрульной службы по экологическому контролю остановили жителя столицы за грубые нарушения правил дорожного движения и опасные маневры на автомобиле марки "Лада".

Поведение водителя, отказавшегося предъявить документы, вызвало подозрения, в связи с чем его направили на медицинское освидетельствование. По результатам проверки было установлено, что Б. Агаев находился под воздействием наркотических веществ.

По решению суда водитель был подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.

В дорожной полиции заявили, что решительные меры в отношении лиц, которые садятся за руль под воздействием наркотиков и подвергают опасности жизнь людей, будут продолжены.