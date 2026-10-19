В кинотеатрах Азербайджана наблюдается большой интерес к масштабному художественному фильму "44" - ФОТО

Художественный фильм "44", посвященный событиям Карабахской войны, вызывает большой интерес у зрителей.

Как передает Day.Az, в кинотеатрах Азербайджана наблюдается повышенный интерес к картине, которая привлекает внимание как молодежи, так и представителей старшего поколения, сообщает корреспондент Trend. Фильм демонстрируется в кинотеатрах страны с 15 октября.

Картина обращается к одной из наиболее значимых страниц современной истории Азербайджана, рассказывая о мужестве, патриотизме, силе духа и судьбах людей, оказавшихся в центре исторических событий. В фильме затрагиваются темы любви к Родине, национального единства и памяти о тех, кто защищал родную землю.

Особое внимание зрителей привлекает эмоциональная составляющая картины, а также стремление создателей передать атмосферу военного времени и показать человеческие истории, стоящие за историческими событиями.

Интерес к фильму "44" свидетельствует о востребованности в азербайджанском обществе кинопроектов, посвященных национальной истории и судьбам людей. Для многих зрителей просмотр картины становится не просто знакомством с художественным произведением, но и возможностью вновь обратиться к событиям, оставившим глубокий след в памяти народа.

Фильм "44" является одним из крупнейших кинематографических проектов последних лет в Азербайджане по масштабам производства, числу привлеченных специалистов, географии съемок, объему использованных современных технических ресурсов и участию международных специалистов из примерно 15 стран. При создании визуальных и звуковых решений применялись передовые технологии, а работа велась в том числе на зарубежных студиях.

Картина создана при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино (ARKA) и Бакинского медиацентра.

Художественный руководитель фильма - Анар Алакбаров, режиссеры-постановщики - Исмаил Сафарали и Максим Сметана, авторы сценария - Анар Алакбаров и Исмаил Иман, продюсер - Орман Алиев, оператор-постановщик - Александр Поздняков, режиссер монтажа - Эльшад Рахимов, композитор - Руслан Агабабаев, звукорежиссер - Теймур Керимов.

В рамках международного продвижения фильма "44" планируются показы за рубежом и участие в международных кинофестивалях.