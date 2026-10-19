Досье нового министра здравоохранения Азербайджана

Как сообщалось ранее, Анар Магеррам оглу Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Day.Az представляет досье министра здравоохранения Анара Байрамова.

Анар Байрамов родился в 1975 году. Он окончил Азербайджанский медицинский университет, где во время учебы был удостоен стипендии имени академика Миргасымова. Университет он окончил с отличием. Также получил диплом с отличием по специальности "Экономика и управление" в Азербайджанском государственном экономическом университете. С 2003 года является доктором философии по медицине.

С 1998 года работал врачом в клинике MediClub. В 2002 году начал работать в страховой компании A-Group, где занимал различные должности, а впоследствии стал председателем правления.

С 2021 года работал советником министра труда и социальной защиты населения Азербайджана. Позднее занимал должность председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2025 года Анар Байрамов был назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.

В 2006-2014 годах он возглавлял Комитет медицинского страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана. В 2012-2017 годах был президентом Каспийско-Европейского финансового клуба (CEIBC), а в 2017-2020 годах руководил Комитетом по страхованию Каспийско-Европейского клуба.