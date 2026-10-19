Число заместителей Премьер-министра Азербайджана достигло четырех
Как сообщалось ранее, Теймур Мусаев освобожден от должности министра здравоохранения и назначен заместителем Премьер-министра.
Как передает Day.Az, таким образом, число заместителей Премьер-министра достигло четырех.
Первым заместителем премьер-министра является Ягуб Эюбов. Заместителями премьер-министра также являются Шахин Мустафаев и Самир Шарифов.
Теймур Мусаев родился 16 сентября 1970 года в городе Баку. В 1977-1981 годах он учился в средней школе № 1 при Генеральном консульстве СССР в Алжирской Народной Демократической Республике, а затем, в 1981-1987 годах, - в средней школе № 189 города Баку.
В 1987 году он поступил на первый курс первого лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медицинского института. В 1993 году окончил этот факультет с отличием. 25 декабря 2000 года защитил кандидатскую диссертацию, а решением Высшей аттестационной комиссии от 4 апреля 2001 года ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.
В 1987 году он поступил на первый курс первого лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медицинского института. В 1993 году окончил этот факультет с отличием. 25 декабря 2000 года защитил кандидатскую диссертацию, а решением Высшей аттестационной комиссии от 4 апреля 2001 года ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.
В 1994-1997 годах он работал участковым врачом-урологом в поликлинике № 16 города Баку. В 1997-2001 годах занимал должность медицинского директора бакинского филиала израильской клиники H. T. P.-hi tec Pharm и работал врачом-урологом.
В 2001-2003 годах он занимал должность заместителя директора программы "Репродуктивное здоровье Азербайджанской Республики". В 2003-2006 годах работал врачом-урологом в частном медицинском центре Baku City Hospital.
В 2006-2015 годах он работал в клинике имени Н. Туси, последовательно занимая должности врача-уролога, заведующего отделением, заместителя главного врача по лечебной работе, главного врача и медицинского директора.
В 2015-2016 годах он был медицинским директором частного медицинского центра Baku Dobromed Hospital. В 2016-2019 годах занимал должность медицинского директора курортологического центра Chenot Palace Gabala. С 2019 года по апрель 2020 года работал врачом-урологом в частном медицинском центре Spero Hospital.
С апреля 2020 года он занимал должность начальника отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.
23 апреля 2021 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Теймура Юсиф оглу Мусаева первым заместителем министра здравоохранения Азербайджанской Республики.
19 января 2022 года Теймур Мусаев был назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики.
В составе Кабинета министров, утвержденном распоряжением Президента от 16 февраля 2024 года, он также был указан в качестве министра здравоохранения.
Профессиональная деятельность Теймура Мусаева охватывает клиническую медицину, управление медицинскими учреждениями и организацию системы здравоохранения на государственном уровне. Начав трудовую деятельность в качестве врача-уролога, он занимал руководящие должности в различных частных медицинских учреждениях, а затем перешел на руководящую работу в Министерство здравоохранения и впоследствии возглавил ведомство.
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