https://news.day.az/economy/1868014.html ЦБА оштрафовал должностное лицо НБКО на 2 тысячи манатов Должностное лицо ОАО MJ Finance BOKT привлечено к административной ответственности в рамках надзорных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА). Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в ЦБА.

ЦБА оштрафовал должностное лицо НБКО на 2 тысячи манатов

Экономика, 19 октября 2026 12:15 (UTC +04:00) 5 210
ЦБА оштрафовал должностное лицо НБКО на 2 тысячи манатов

Должностное лицо ОАО MJ Finance BOKT привлечено к административной ответственности в рамках надзорных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в ЦБА.

Согласно информации, решением Наримановского районного суда Баку должностное лицо оштрафовано на 2 тысячи манатов за нарушение требований законодательства в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение принято на основании статьи 598.1.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.

По информации ЦБА, нарушение было выявлено в ходе текущих надзорных мероприятий.

В настоящее время в реестре ЦБА числится более 50 лицензированных небанковских кредитных организаций (НБКО). Среди них - ЗАО Aqrarkredit, ОАО PARA, ЗАО FINCA Azerbaijan, ООО KredAqro, ОАО FinEx Kredit, ООО AzFinans, ООО İrşad BOKT, ООО AZPUL и ООО Nova Credit BOKT.

Отметим, что, согласно Отчету о финансовой стабильности, опубликованному ЦБА, в первом полугодии 2026 года активы небанковских кредитных организаций в Азербайджане увеличились на 23 процента и достигли 1,53 миллиарда манатов.

В отчетном периоде в стране действовали 52 НБКО и 35 кредитных союзов. Таким образом, общее число небанковских кредитных организаций и кредитных союзов достигло 87. Доля НБКО в активах финансовой системы составила 2,4 процента. За первые шесть месяцев были аннулированы лицензии двух НБКО.

В отчетном периоде чистый кредитный портфель НБКО увеличился на 23 процента, или на 213 миллионов манатов. Общие обязательства организаций выросли на 23,5 процента, или на 159,4 миллиона манатов, и достигли 838,7 миллиона манатов. Одним из основных факторов роста обязательств стало привлечение средств от финансовых институтов-резидентов.

В первом полугодии 2026 года общий кредитный портфель НБКО увеличился на 26 процентов, или на 272 миллиона манатов, и составил 1,3 миллиарда манатов. Основную долю портфеля составили потребительские кредиты. Их объем увеличился на 40 процентов, или на 292 миллиона манатов, и достиг 1,02 миллиарда манатов.

В то же время объем ипотечных кредитов сократился на 5,4 процента, или на 2,7 миллиона манатов, а бизнес-кредитов - на 6,5 процента, или на 17,4 миллиона манатов. На конец отчетного периода доля потребительских кредитов в общем кредитном портфеле составляла 77,5 процента, бизнес-кредитов - 18,8 процента, ипотечных кредитов - 3,6 процента.

В портфеле бизнес-кредитов наибольшая доля приходилась на торговлю. Объем кредитов, выданных в этой сфере, составил 84 миллиона манатов, или 33,9 процента портфеля. На сельское хозяйство приходилось 22,5 процента, или 56 миллионов манатов, на другие непроизводственные отрасли и сферу услуг - 20,4 процента, или 51 миллион манатов, на транспорт - 18,5 процента, или 46 миллионов манатов. Объем кредитов, выданных в других сферах, составил 12 миллионов манатов.

В отчете отмечается, что в первом полугодии 2026 года объем проблемных кредитов в секторе НБКО увеличился на 46 процентов по сравнению с концом прошлого года и достиг 158,6 миллиона манатов. Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле выросла на 1,7 процентного пункта и составила 12 процентов. Доля проблемных кредитов в портфеле потребительских кредитов увеличилась на 0,5 процентного пункта, достигнув 13,2 процента, а в портфеле бизнес-кредитов - на 3,6 процентного пункта, достигнув 9,7 процента.

Финансовые результаты сектора НБКО также улучшились. В первом полугодии 2026 года чистая прибыль сектора составила 121,1 миллиона манатов, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток в размере 13,2 миллиона манатов. Рост прибыли был обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов, а также сокращением непроцентных расходов.

В отчетном периоде рентабельность активов (ROA) сектора составила 17,5 процента, а рентабельность капитала (ROE) - 38,6 процента.

В то же время балансовый капитал НБКО за шесть месяцев увеличился на 22 процента, или на 125,3 миллиона манатов, и достиг 690 миллионов манатов. Увеличение нераспределенной прибыли на 79 миллионов манатов и уставного капитала на 48 миллионов манатов способствовало повышению уровня капитализации сектора.

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