https://news.day.az/society/1867967.html За неделю в Азербайджане потушили более 140 пожаров За минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана 149 раз выезжали на тушение пожаров.

За неделю в Азербайджане потушили более 140 пожаров

Общество, 19 октября 2026 10:07 (UTC +04:00) 739
За неделю в Азербайджане потушили более 140 пожаров

За минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана 149 раз выезжали на тушение пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, за этот период спасатели также провели аварийно-спасательные операции в связи с 27 случаями, когда люди находились в беспомощном состоянии, и четырьмя дорожно-транспортными происшествиями.

Благодаря принятым экстренным мерам удалось оперативно ликвидировать пожары и спасти человеческие жизни.

Всего за неделю сотрудники МЧС спасли 31 человека, в том числе восемь детей. Кроме того, в связи с различными происшествиями были переданы тела четырех погибших.

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