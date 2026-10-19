За неделю в Азербайджане потушили более 140 пожаров

За минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана 149 раз выезжали на тушение пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, за этот период спасатели также провели аварийно-спасательные операции в связи с 27 случаями, когда люди находились в беспомощном состоянии, и четырьмя дорожно-транспортными происшествиями.

Благодаря принятым экстренным мерам удалось оперативно ликвидировать пожары и спасти человеческие жизни.

Всего за неделю сотрудники МЧС спасли 31 человека, в том числе восемь детей. Кроме того, в связи с различными происшествиями были переданы тела четырех погибших.