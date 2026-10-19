https://news.day.az/society/1867964.html Хорошая новость в связи с поездами Баку-Габала-Баку - ФОТО В связи с Днем Победы и Днем Государственного флага 7, 8, 9 и 10 ноября будут организованы дополнительные рейсы в обоих направлениях по маршруту Баку - Габала - Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Хорошая новость в связи с поездами Баку-Габала-Баку - ФОТО
В связи с Днем Победы и Днем Государственного флага 7, 8, 9 и 10 ноября будут организованы дополнительные рейсы в обоих направлениях по маршруту Баку - Габала - Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Отмечается, что рейсы будут выполняться в течение четырех выходных дней подряд для удовлетворения пассажирского спроса.
Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, через приложение "ADY Mobile" и в железнодорожных кассах.
Отметим, что с актуальным расписанием поездов можно ознакомиться на Rail.day.az
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре