Хорошая новость в связи с поездами Баку-Габала-Баку - ФОТО

В связи с Днем Победы и Днем Государственного флага 7, 8, 9 и 10 ноября будут организованы дополнительные рейсы в обоих направлениях по маршруту Баку - Габала - Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что рейсы будут выполняться в течение четырех выходных дней подряд для удовлетворения пассажирского спроса.

Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, через приложение "ADY Mobile" и в железнодорожных кассах.

Отметим, что с актуальным расписанием поездов можно ознакомиться на Rail.day.az