США совершили тайную сделку на полмиллиарда долларов

Армия США тайно приобрела дальнобойные ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полмиллиарда долларов.

Как передает Day.Az, согласно отчетам, партия ракет была заказана американскими сухопутными войсками в марте 2026 года. С учетом доработок контракта объем финансирования достиг около 539 миллионов долларов, еще 9,8 миллиона добавили к ранее заключенным соглашениям на производство этих ракет.

При этом новый заказ, как и последующий рост расходов не появился в сводке Пентагона о крупных контрактах. Это связано с тем, что закупки PrSM проводились в рамках отдельного многолетнего контракта с компанией Lockheed Martin.

Прежде армия США выбрала пять компаний для создания ракеты PrSM Increment 4, которая может запускаться с установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и поражать движущиеся морские и наземные цели на расстоянии более 1000 километров. Разработку доверили компаниям Anduril, Castelion, Lockheed Martin, Mach Industries и RTX.